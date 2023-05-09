Алла Пугачева опубликовала архивные фотографии с ветеранами

На представленных снимках певица запечатлена в кругу ветеранов. Публикацию Примадонна прокомментировала словами из песни на стихи поэта Алексея Фатьянова, музыку к которой сочинил композитор Василий Соловьёв-Седой.

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — написала певица.

Ранее Пугачева приняла участие в траурном прощании с российским кутюрье Валентином Юдашкиным, который умер 2 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».