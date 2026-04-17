Песков отказался от дальнейших обсуждений видеообращения Бони
17 апреля 202614:47
Дальнейшие дискуссии по теме видеообращения телеведущей Виктории Бони не имеют смысла. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что данный вопрос ему уже задавали и он уже ответил на него.
«Не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на видеообращение Бони, отметив, что по затронутым в нём темам «ведётся большая работа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
