Песков отказался от дальнейших обсуждений видеообращения Бони

Дальнейшие дискуссии по теме видеообращения телеведущей Виктории Бони не имеют смысла. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что данный вопрос ему уже задавали и он уже ответил на него.

«Не думаю, что есть смысл как-то дальше дискутировать», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на видеообращение Бони, отметив, что по затронутым в нём темам «ведётся большая работа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинБлогерДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры