Телеведущий Роман Бабаян сообщил об уходе с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян заявил о смене места работы, теперь он станет ведущим телеканала НТВ. По информации ТАСС, он проработал на канале ТВЦентра около 10 лет ведущим программы «Право голоса».

Отмечается, что решение было после поступления предложения от НТВ. Бабаян займется на телеканале созданием нового общественно-политического ток-шоу.

Как телеведущий заявил в интервью «Говорит Москва», с ним на работу в новом проекте ушла часть команды, работавшей с ним на ТВЦентре.

Ранее в эфире НСН Роман Бабаян прокомментировал свое назначение на пост главного редактора радиостании "Говорит Москва".



