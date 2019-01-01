Работу на радио Бабаян совместит с ТВ и выборами

Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» назначен журналист и ведущий телеканала ТВЦ Роман Бабаян. В эфире НСН он прокомментировал своей назначение.

«Действительно, это так. Я согласился на это предложение. Но при этом я сохраняю и программу «Право голоса». С телевидения я не ухожу, все это я совмещаю. И буду продолжать участвовать в выборах в Мосгордуму. С выборов я сниматься в связи с назначением не буду», - сказал он.

Напомним, место главного редактора «Говорит Москва» стало вакантным 9 мая, когда во время поездки на мотоцикле возникли проблемы с сердцем у Сергея Доренко, который возглавлял радиостанцию с февраля 2014 года. Доренко скончался в больнице, не приходя в сознание.

