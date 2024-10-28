Блогер Ивлеева решила зарегистрировать товарный знак «Настя Ивлеева»

Блогер Анастасия Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака «Настя Ивлеева». Как пишет РБК, соответствующие документы поступили в Роспатент.

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Отмечается, что в заявке указаны товары и услуги по 26 классам Международной классификации (МКТУ)

В частности, в списке указанных классов есть подходящие для производства алкогольной продукции и снеков, а также для услуг по приготовлению и доставке готовой еды.

Ранее Общественное движение «Ветераны России» призвало отказать певцу Шаману (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака «Я русский», сообщает RT.

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
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