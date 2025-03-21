Телеведущий Киселев заявил, что подхватил пневмонию
21 марта 202513:44
Глава МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселёв заявил РИА Новости, что «подхватил пневмонию» и теперь нуждается в лечении.
По его словам, врачи прописали ему «больничный режим», поэтому ближайший итоговый выпуск «Вестей» проведёт телеведущий Евгений Попов.
«Женя - очень высокоработоспособный журналист... А я остаюсь с моими зрителями, но на сей раз по эту сторону телеэкрана», - заключил он.
Ранее глава Киселёв заявил, что его будут проклинать на Западе и с теплотой вспоминать в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru