Отмечается, что права ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» на одноименный бренд истекли в 2022 году. В 2023-м заявку на знак подала «Россия сегодня».

Согласно международной классификации, получение прав позволяет медиагруппе заниматься рекламой, радиовещанием, проводить обучение и консультации в области телекоммуникационных технологий.

Ранее глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что его будут проклинать на Западе и с теплотой вспоминать в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

