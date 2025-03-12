МИА «Россия сегодня» получило права на логотип «Эхо Москвы»
Роспатент одобрил заявку МИА «Россия сегодня» на регистрацию торгового знака «Эхо Москвы». Как пишет агентство «Москва», медиагруппа получила права на логотип до 2033 года.
Отмечается, что права ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» на одноименный бренд истекли в 2022 году. В 2023-м заявку на знак подала «Россия сегодня».
Согласно международной классификации, получение прав позволяет медиагруппе заниматься рекламой, радиовещанием, проводить обучение и консультации в области телекоммуникационных технологий.
Ранее глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что его будут проклинать на Западе и с теплотой вспоминать в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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