Телеведущий Киселев выздоровел после COVID-19

Ранее Киселев сообщил, что заразился COVID-19, попал в больницу и не сможет вести программу «Вести недели» 12 сентября на телеканале «Россия 1». При этом журналист появится на экране прямо из больничной палаты. Тогда он рассказал, что у него довольно обширное поражение легких, но, благодаря пройденной вакцинации, заболевание у него протекает «по щадящему пути».

О том, что Киселев госпитализирован с коронавирусом, стало известно 7 сентября, передает RT.

