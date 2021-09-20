Телеведущий Киселев выздоровел после COVID-19

Тележурналист Дмитрий Киселев выздоровел после заболевания COVID-19. Об этом он рассказал РИА Новости. По его словам, он получил результаты теста на коронавирус, он оказался отрицательным. Киселев также поблагодарил медиков Московской городской клинической больницы №52, которые поддерживали его в течение двух недель.

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Ранее Киселев сообщил, что заразился COVID-19, попал в больницу и не сможет вести программу «Вести недели» 12 сентября на телеканале «Россия 1». При этом журналист появится на экране прямо из больничной палаты. Тогда он рассказал, что у него довольно обширное поражение легких, но, благодаря пройденной вакцинации, заболевание у него протекает «по щадящему пути».

О том, что Киселев госпитализирован с коронавирусом, стало известно 7 сентября, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий Киселев
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