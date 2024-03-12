Телеведущий Киселев анонсировал большое интервью Путина

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента России Владимира Путина телеканалу «Россия-1» и агентству РИА Новости.

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По словам Киселева, после послания Путина Федеральному собранию осталось много дополнительных вопросов. Он сообщил, что глава государства даст оценки новым угрозам, которые звучат со стороны западных стран.

Трансляция интервью состоится в среду, 13 марта.

Путин огласил послание Федеральному собранию 29 декабря. Мероприятие продлилось 2 часа 6 минут и побило рекорд по продолжительности, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Дмитрий КиселевИнтервьюВладимир Путин

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