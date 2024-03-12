Телеведущий Киселев анонсировал большое интервью Путина
Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью президента России Владимира Путина телеканалу «Россия-1» и агентству РИА Новости.
По словам Киселева, после послания Путина Федеральному собранию осталось много дополнительных вопросов. Он сообщил, что глава государства даст оценки новым угрозам, которые звучат со стороны западных стран.
Трансляция интервью состоится в среду, 13 марта.
Путин огласил послание Федеральному собранию 29 декабря. Мероприятие продлилось 2 часа 6 минут и побило рекорд по продолжительности, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru