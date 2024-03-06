Песков назвал критерии журналистам для интервью с Путиным

Чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина журналисты должны быть готовы обеспечить широкий доступ максимально большому количеству людей в самых разных странах мира. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, также журналисты должны обладать способностью слышать и транслировать разные точки зрения.

«Не обязательно только те точки зрения, с которыми согласится правительство его страны. Вот для нас это является главным», - заключил представитель Кремля.

Ранее телеведущий Такер Карлсон заявил, что адвокаты предупреждали его о возможном задержании в США после интервью с Владимиром Путиным, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЖурналистыИнтервьюДмитрий ПесковВладимир Путин

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