Песков назвал критерии журналистам для интервью с Путиным

По его словам, также журналисты должны обладать способностью слышать и транслировать разные точки зрения.

«Не обязательно только те точки зрения, с которыми согласится правительство его страны. Вот для нас это является главным», - заключил представитель Кремля.

Ранее телеведущий Такер Карлсон заявил, что адвокаты предупреждали его о возможном задержании в США после интервью с Владимиром Путиным, сообщает RT.