Песков назвал критерии журналистам для интервью с Путиным
Чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина журналисты должны быть готовы обеспечить широкий доступ максимально большому количеству людей в самых разных странах мира. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, также журналисты должны обладать способностью слышать и транслировать разные точки зрения.
«Не обязательно только те точки зрения, с которыми согласится правительство его страны. Вот для нас это является главным», - заключил представитель Кремля.
Ранее телеведущий Такер Карлсон заявил, что адвокаты предупреждали его о возможном задержании в США после интервью с Владимиром Путиным, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru