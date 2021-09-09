Twitter заблокировал аккаунт журналиста Евгения Попова
Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт телеведущего, кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова.
При попытке открыть страницу Попова соцсеть сообщает о приостановке действия учетной записи, отмечая, что эта мера применяется в случае нарушения «Правил Твиттера».
«Расцениваю это как прямое вмешательство иностранной структуры в выборы депутатов Государственной Думы России. Что ж. Всех не заблокируете. Победа будет за нами!» — написал журналист в своем Telegram-канале.
Евгений Попов — ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». На грядущих выборах журналист будет баллотироваться в Госдуму от партии «Единая Россия» по 197-му Кунцевскому одномандатному округу Москвы.
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