Twitter заблокировал аккаунт журналиста Евгения Попова

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт телеведущего, кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова.

При попытке открыть страницу Попова соцсеть сообщает о приостановке действия учетной записи, отмечая, что эта мера применяется в случае нарушения «Правил Твиттера».

«Расцениваю это как прямое вмешательство иностранной структуры в выборы депутатов Государственной Думы России. Что ж. Всех не заблокируете. Победа будет за нами!» — написал журналист в своем Telegram-канале.

Евгений Попов — ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». На грядущих выборах журналист будет баллотироваться в Госдуму от партии «Единая Россия» по 197-му Кунцевскому одномандатному округу Москвы.

