Shot: У Николая Дроздова караракта и глаукома
Врачи диагностировали у телеведущего Николая Дроздова катаракту и глаукому, сообщил Telegram-канал Shot.
По словам Дроздова, один глаз у него видит довольно плохо. Сейчас врачи стараются восстановить зрение телеведущего. Он сообщил, что делает процедуры для глаз.
Он также рассказал, что проблемы с глазами начались в январе текущего года после падения. Тогда телеведущему заменили хрусталик в глазу. Дроздов также отметил, что задержится в больнице до конца июля,
Ранее друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев заявлял, что Дроздова госпитализировали в больницу с отравлением, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Shot: У Николая Дроздова караракта и глаукома
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru