Shot: У Николая Дроздова караракта и глаукома

По словам Дроздова, один глаз у него видит довольно плохо. Сейчас врачи стараются восстановить зрение телеведущего. Он сообщил, что делает процедуры для глаз.

Он также рассказал, что проблемы с глазами начались в январе текущего года после падения. Тогда телеведущему заменили хрусталик в глазу. Дроздов также отметил, что задержится в больнице до конца июля,

Ранее друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев заявлял, что Дроздова госпитализировали в больницу с отравлением, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

