Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы

Зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, куда он попал после отравления, сообщает ТАСС.

СМИ: актер Игорь Ясулович госпитализирован в Москве

По словам друга семьи, певца и композитора Дмитрия Дунаева, 86-летний профессор находится дома.

«Николая Николаевича уже выписали... он находится дома, чувствует себя хорошо», - сказал он.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта был госпитализирован народный артист РФ Иван Краско. По словам его сына Фёдора, в настоящее время врачи оценивают состояние актёра, как нормальное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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