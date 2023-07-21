Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы

По словам друга семьи, певца и композитора Дмитрия Дунаева, 86-летний профессор находится дома.

«Николая Николаевича уже выписали... он находится дома, чувствует себя хорошо», - сказал он.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта был госпитализирован народный артист РФ Иван Краско. По словам его сына Фёдора, в настоящее время врачи оценивают состояние актёра, как нормальное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».