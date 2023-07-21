Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы
21 июля 202315:32
Зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, куда он попал после отравления, сообщает ТАСС.
По словам друга семьи, певца и композитора Дмитрия Дунаева, 86-летний профессор находится дома.
«Николая Николаевича уже выписали... он находится дома, чувствует себя хорошо», - сказал он.
Ранее в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта был госпитализирован народный артист РФ Иван Краско. По словам его сына Фёдора, в настоящее время врачи оценивают состояние актёра, как нормальное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru