Телеведущая Вовк рассказала о столичной жизни

Вовк предположила, что известный стереотип о мрачности и неприветливости столичных жителей связан с многолюдностью Москвы и переполненным общественным транспортом. При этом, по словам телеведущей, она не считает москвичей такими.

Народная артистка России рассказала, что ей доводилось слышать мнения о невозможности жизни в столице из-за пробок и равнодушных, вечно спешащих людей. Однако Вовк отметила, что большой город диктует свои правила жизни и только в родной стихии можно чувствовать себя спокойно.

Ранее Вовк попала под введенные Украиной санкции. Вместе с ней в список попали 197 деятелей.



