Телеведущая Вовк рассказала о столичной жизни
Ритм столицы создает особую жизнь в Москве. Об этом заявила знаменитая телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк в интервью изданию «Москвич Mag».
Вовк предположила, что известный стереотип о мрачности и неприветливости столичных жителей связан с многолюдностью Москвы и переполненным общественным транспортом. При этом, по словам телеведущей, она не считает москвичей такими.
Народная артистка России рассказала, что ей доводилось слышать мнения о невозможности жизни в столице из-за пробок и равнодушных, вечно спешащих людей. Однако Вовк отметила, что большой город диктует свои правила жизни и только в родной стихии можно чувствовать себя спокойно.
Ранее Вовк попала под введенные Украиной санкции. Вместе с ней в список попали 197 деятелей.
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