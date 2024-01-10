Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах
Журналистка и телеведущая Тина Канделаки поддержала решение Владимира Путина участовать в президентских выборах в марте 2024 года, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По её словам, под руководством действующего главы государства страна сохранила свой суверенитет, которая более не будет «ничьим сырьевым придатком и ничьей колонией».
«Мы доказали всему миру, что мы огромная империя, которой мы гордимся и с которой всему миру придётся считаться... Россия – великая страна, и президент это всем доказал», – сказала она.
Канделаки добавила, что желает продолжения тех изменений, которые начались в стране много лет назад, и чтобы Россия оставалась «островком стабильности в столь быстро меняющемся мире».
Ранее телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев поддержал решение президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru