Mediascope: Новогоднее обращение Путина смотрели 100% телезрителей

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина посмотрели 100% телезрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Mediascope.

Mediascope: Первый канал стал лидером новогоднего эфира

Уточняется, что среди граждан в городах с населением 100 тысяч человек и более обращение смотрели 46,6% человек. Соответствующие данные приведены по жителям России старше четырех лет, и основаны на просмотрах более 25 телеканалов.

Больше всего (32,8%) новогоднее обращение среди всех телезрителей смотрели на «Первом» канале, 24,7% - на «России 1».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Новый ГодВладимир Путин

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