Mediascope: Новогоднее обращение Путина смотрели 100% телезрителей
9 января 202415:11
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина посмотрели 100% телезрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Mediascope.
Уточняется, что среди граждан в городах с населением 100 тысяч человек и более обращение смотрели 46,6% человек. Соответствующие данные приведены по жителям России старше четырех лет, и основаны на просмотрах более 25 телеканалов.
Больше всего (32,8%) новогоднее обращение среди всех телезрителей смотрели на «Первом» канале, 24,7% - на «России 1».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru