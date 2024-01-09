Mediascope: Новогоднее обращение Путина смотрели 100% телезрителей

Уточняется, что среди граждан в городах с населением 100 тысяч человек и более обращение смотрели 46,6% человек. Соответствующие данные приведены по жителям России старше четырех лет, и основаны на просмотрах более 25 телеканалов.

Больше всего (32,8%) новогоднее обращение среди всех телезрителей смотрели на «Первом» канале, 24,7% - на «России 1».

