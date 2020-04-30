Телеведущая объяснила судебный иск против Кокорина и Мамаева

«Это продолжение старых новостей, просто это дело должно закончиться логично, все вопросы должны быть закрыты», - сказала она.



Ранее стало известно, что Ушакова требует взыскать со спортсменов 321 тысячу рублей — во столько был оценен ущерб ее автомобилю.



Напомним, осенью 2018 году футболисты избили водителя телеведущей, при этом пострадала ее и машина. В то же утро Кокорин и Мамаев избили людей в одном из московских кафе. За эти выходки суд приговорил их к реальным срокам заключения.



Футболисты были освобождены условно-досрочно в сентябре 2019 года, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

