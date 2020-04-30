Телеведущая объяснила судебный иск против Кокорина и Мамаева

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова, которая подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, объяснила, с чем связаны ее действия.

Она заявила в интервью телеканалу «360», что ей непонятно, почему это известие стало «сенсацией».

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«Это продолжение старых новостей, просто это дело должно закончиться логично, все вопросы должны быть закрыты», - сказала она.

Ранее стало известно, что Ушакова требует взыскать со спортсменов 321 тысячу рублей — во столько был оценен ущерб ее автомобилю.

Напомним, осенью 2018 году футболисты избили водителя телеведущей, при этом пострадала ее и машина. В то же утро Кокорин и Мамаев избили людей в одном из московских кафе. За эти выходки суд приговорил их к реальным срокам заключения.

Футболисты были освобождены условно-досрочно в сентябре 2019 года, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

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ФОТО: ФОТО РИА Новости
ТЕГИ:СудыПавел МамаевКокорин
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