«Чуть-чуть сказки»: Познер объяснил любовь россиянок к турецким сериалам
20 марта 202515:43
Турецкие сериалы любят не только зрительницы из России, но и из многих других стран. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.
По его словам, любовь женщин к этим романтическим проектам объясняется не только хорошей игрой красивых актёров.
Он пояснил, что в этих историях «добро побеждает зло».
«Чуть-чуть сказки. Это особенно для части населения, например для моей тещи, она это прямо обожает», - заключил Познер.
Ранее общественное движение «Ветераны России» призвало запретить в РФ показ турецких сериалов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Бурматов назвал собачьи мыловарни сказкой для пионеров
- «Чуть-чуть сказки»: Познер объяснил любовь россиянок к турецким сериалам
- Госдума отклонила законопроект о депремировании работников
- Умер поэт Вадим Жук
- Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести участников СВО
- Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков намерен заняться мясопереработкой
- В Курске прошёл третий урок Открытого Русского космоса
- Зеленский: Встреча делегаций РФ и Украины не будет большой проблемой
- Посол КНР в РФ: От «тарифной войны» США пострадают сами американцы
- Финансовый аналитик рассказал, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru