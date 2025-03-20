«Чуть-чуть сказки»: Познер объяснил любовь россиянок к турецким сериалам

По его словам, любовь женщин к этим романтическим проектам объясняется не только хорошей игрой красивых актёров.

Он пояснил, что в этих историях «добро побеждает зло».

«Чуть-чуть сказки. Это особенно для части населения, например для моей тещи, она это прямо обожает», - заключил Познер.

Ранее общественное движение «Ветераны России» призвало запретить в РФ показ турецких сериалов, сообщает RT.

