«Чуть-чуть сказки»: Познер объяснил любовь россиянок к турецким сериалам

Турецкие сериалы любят не только зрительницы из России, но и из многих других стран. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.

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По его словам, любовь женщин к этим романтическим проектам объясняется не только хорошей игрой красивых актёров.

Он пояснил, что в этих историях «добро побеждает зло».

«Чуть-чуть сказки. Это особенно для части населения, например для моей тещи, она это прямо обожает», - заключил Познер.

Ранее общественное движение «Ветераны России» призвало запретить в РФ показ турецких сериалов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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