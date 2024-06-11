Телеведущая Меньшова заявила, что хотела бы взять интервью у Путина

По словам Меньшовой, она бы хотела поговорить с Путиным о личной жизни. В частности, телеведущая призналась, что спросила бы у российского лидера, почему он не говорит ничего о своем семейном положении.

«На самом деле наличие семьи очень утепляет образ человека. Дико любопытно узнать», - сказала Меньшова.

Ранее телеведущий Такер Карлсон заявил, что адвокаты предупреждали его о возможном задержании в США после интервью с Владимиром Путиным, сообщает 360.ru.