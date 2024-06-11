Телеведущая Меньшова заявила, что хотела бы взять интервью у Путина
11 июня 202421:56
Телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о своем желании взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом Меньшова рассказала в интервью блогеру Иде Галич.
По словам Меньшовой, она бы хотела поговорить с Путиным о личной жизни. В частности, телеведущая призналась, что спросила бы у российского лидера, почему он не говорит ничего о своем семейном положении.
«На самом деле наличие семьи очень утепляет образ человека. Дико любопытно узнать», - сказала Меньшова.
Ранее телеведущий Такер Карлсон заявил, что адвокаты предупреждали его о возможном задержании в США после интервью с Владимиром Путиным, сообщает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru