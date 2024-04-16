Дуров заявил, что дал интервью журналисту Карлсону
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своём канале Du Rove's Channel заявил, что дал интервью журналисту Такеру Карлсону.
По его словам, их встреча состоялась в феврале. Он уточнил, что сначала дал интервью «журналисту либеральных взглядов», а затем три часа беседовал с консервативным Карлсоном.
«Интервью выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость — так что обязательно посмотрите», - написал Дуров.
Он также отметил, что Карлсон также запускает свой официальный канал в Telegram.
Ранее Дуров заявил, что Telegram выпустил облигации на общую сумму в $330 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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