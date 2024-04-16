Дуров заявил, что дал интервью журналисту Карлсону

По его словам, их встреча состоялась в феврале. Он уточнил, что сначала дал интервью «журналисту либеральных взглядов», а затем три часа беседовал с консервативным Карлсоном.

«Интервью выйдет совсем скоро. Оно будет в видеоформате, что для меня большая редкость — так что обязательно посмотрите», - написал Дуров.

Он также отметил, что Карлсон также запускает свой официальный канал в Telegram.

Ранее Дуров заявил, что Telegram выпустил облигации на общую сумму в $330 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

