Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле
Российская телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле.
Это произошло после перелома крестца, следует из видео Кудрявцевой на ее странице в Instagram. Она сообщила, что травма была получена дома во время падения.
На ролике видно, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице. Также запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.
В конце 2019 года стало известно о том, что Кудрявцева перенесла операцию на груди. Виной всему силиконовые импланты, которые она установила в Санкт-Петербурге 15 лет назад.
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