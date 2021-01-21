Российская телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле.

Это произошло после перелома крестца, следует из видео Кудрявцевой на ее странице в Instagram. Она сообщила, что травма была получена дома во время падения.

На ролике видно, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице. Также запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.

В конце 2019 года стало известно о том, что Кудрявцева перенесла операцию на груди. Виной всему силиконовые импланты, которые она установила в Санкт-Петербурге 15 лет назад.

