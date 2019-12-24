Лере Кудрявцевой удалили силиконовые импланты
Ведущая телешоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди. Об этом она рассказала своим подписчикам в «Инстаграме».
По словам Кудрявцевой, виной всему силиконовые импланты, которые она установила в Санкт-Петербурге 15 лет назад.
«На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить», - написала телеведущая.
Однако все оказалось не так просто. Во время недавнего МРТ-исследования выяснилось, что левый имплант порван и протекает уже пять-шесть лет. Результат – срочная по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей.
Как пишет издание «Дни.ру», летом 2019 года Кудрявцева жаловалась на недомогание, но по другой причине. Тогда ее замучили постоянные головные боли.
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