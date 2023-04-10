Векслер оценил работу московского пункта отбора на военную службу по контракту

Заслуженный артист России Сергей Векслер посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать мобилизованных.

Он назвал достойным увиденное, а также выразил надежду, что для готовящихся к отправке на Украину людей все будет организовано с «заботой и пониманием».

«По сравнению с теми военкоматами, которые мне проходилось проходить, это небо и земля», - сказал Векслер.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Также функционирует чат-бот для желающих пойти на военную службу. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на любые интересующие вопросы.

