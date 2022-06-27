Телешоу «Форт Боярд» заменит живых тигров на 3D-модели

Организаторы телевизионного шоу «Форт Боярд» объявили о том, что планируют заменить живых тигров на их виртуальные 3D-модели. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что решение принято в связи с запросом общества о защите животных.

Тигры в телешоу выполняют роль хранителей сокровищницы крепости, куда в финале добираются участники. По решению организаторов, тигры будут заменены уже в следующем 33 сезоне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШоуТелевидение
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