Телешоу «Форт Боярд» заменит живых тигров на 3D-модели
27 июня 202222:22
Организаторы телевизионного шоу «Форт Боярд» объявили о том, что планируют заменить живых тигров на их виртуальные 3D-модели. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение принято в связи с запросом общества о защите животных.
Тигры в телешоу выполняют роль хранителей сокровищницы крепости, куда в финале добираются участники. По решению организаторов, тигры будут заменены уже в следующем 33 сезоне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru