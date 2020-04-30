Телекритик: У телевидения сейчас всё хуже, чем было даже в 90-х
Телекритик Александр Мельман сообщил НСН, что у всех телеканалов сегодня падают доходы и сравнил нынешний кризис с прошлыми.
Бюджет телеканала НТВ был сокращён на 20% на ближайший квартал из-за экономического кризиса, на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор НТВ Алексей Земский в интервью «Коммерсанту». По его словам, некоторым игрокам рынка грозит сокращение бюджета до 40%. Рекламные бюджеты сокращаются, и из-за нехватки денег будет страдать контент телеканалов.
Телекритик Александр Мельман в эфире НСН объяснил причины вынужденного урезания бюджета телеканала НТВ, заметив, что хорошо сейчас дела обстоят только у онлайн-сервисов.
«Мы знаем, что НТВ принадлежит Газпром-медиа, а Газпром-медиа – Газпрому. И сейчас у нас с нефтью и газом ситуация очень нехорошая, и жить нужно соответственно доходам и расходам. Поэтому, естественно, раздутый бюджет НТВ нужно уменьшать и 20% это ещё не предел, можно было бы и больше урезать. Для наполнения программ, я не думаю, что это будет проблемой. И мужская, брутальная аудитория НТВ проглотит даже контент более низкого качества. А если будут урезать зарплаты, то нормально было бы, конечно, уменьшить зарплаты всем работникам в равной доле, и топ менеджерам в том числе. Что касается других каналов: на Первом канале проблемы, потому что доходы с рекламы падают и, вообще, сейчас такая ситуация, что плохо, должно быть, всем, кроме каких-либо онлайн-сервисов, которые сейчас, наоборот, имеют барыши», - заявил телекритик.
Он также отметил, что хоть российское телевидение уже проходило через кризисы, сейчас ситуация кажется хуже, чем когда-либо, а кроме того, рассказал о том, как уже изменилось телевидение из-за пандемии коронавируса.
«Телевидение уже проходило кризисы, но потом всегда как-то восстанавливалось. Хотя сейчас, кажется, всё хуже, чем было в 2014-м, 2008-м и, даже, в девяностых. По наполнению могу сказать, что по телевизору можно увидеть с одной стороны - некоторую психотерапию, с другой стороны – точную информацию, потому что это вам не Украина и не Сирия, здесь не получиться, просто всех убедить, ведь мы все в этом живём, и телевидение старается быть честным. Сейчас даже развлечение идёт таким образом, что все упоминают эпидемию и стараются людей от неё отвлечь, и людям это необходимо. А как меняется финансовая сторона телевидения, мы увидим позже», - сказал Александр Мельман.
Ранее стало известно, что с 27 апреля Министерство просвещения и Общественное телевидение России (ОТР) запустили образовательное вещание «Моя школа online» в помощь школьникам, которым предстоит сдавать экзамены в этом году.
Главная цель проекта - помочь подготовиться к итоговым экзаменам - ОГЭ и ЕГЭ - старшеклассникам, особенно тем, кто живет в отдаленных районах, где есть перебои со связью или нет интернета. В проекте «Моя школа online» упор будет сделан на два обязательных к сдаче предмета - русский язык и математику, а также на самые популярные среди учеников предметы по выбору. Лучшие педагоги России, используя самые передовые знания и методы преподавания, проведут уроки в эфире канала ОТР.
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