Телекритик: У телевидения сейчас всё хуже, чем было даже в 90-х

Бюджет телеканала НТВ был сокращён на 20% на ближайший квартал из-за экономического кризиса, на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор НТВ Алексей Земский в интервью «Коммерсанту». По его словам, некоторым игрокам рынка грозит сокращение бюджета до 40%. Рекламные бюджеты сокращаются, и из-за нехватки денег будет страдать контент телеканалов.

Телекритик Александр Мельман в эфире НСН объяснил причины вынужденного урезания бюджета телеканала НТВ, заметив, что хорошо сейчас дела обстоят только у онлайн-сервисов.

«Мы знаем, что НТВ принадлежит Газпром-медиа, а Газпром-медиа – Газпрому. И сейчас у нас с нефтью и газом ситуация очень нехорошая, и жить нужно соответственно доходам и расходам. Поэтому, естественно, раздутый бюджет НТВ нужно уменьшать и 20% это ещё не предел, можно было бы и больше урезать. Для наполнения программ, я не думаю, что это будет проблемой. И мужская, брутальная аудитория НТВ проглотит даже контент более низкого качества. А если будут урезать зарплаты, то нормально было бы, конечно, уменьшить зарплаты всем работникам в равной доле, и топ менеджерам в том числе. Что касается других каналов: на Первом канале проблемы, потому что доходы с рекламы падают и, вообще, сейчас такая ситуация, что плохо, должно быть, всем, кроме каких-либо онлайн-сервисов, которые сейчас, наоборот, имеют барыши», - заявил телекритик.

Он также отметил, что хоть российское телевидение уже проходило через кризисы, сейчас ситуация кажется хуже, чем когда-либо, а кроме того, рассказал о том, как уже изменилось телевидение из-за пандемии коронавируса.