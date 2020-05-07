Телекритик предложил Навальному не останавливаться на Малышевой, ещё проверить «Дом-2»

«Не знаю, какие есть связи и подпольные тайные ниточки у "Дома-2", почему он так долго держится и насколько это рейтинговая программа. Она была рейтинговой, когда это все начиналось - тогда там была Ксения Собчак, Алена Водонаева и другие звезды того формата, сама тема взаимоотношений у всех на глазах была интересна. Но все это прошло. Тем не менее, этот феномен "Дом-2" идет уже много лет. Есть ли какие-то зацепки среди тех, кто их поддерживает и, почему их до сих пор не снимают, повторюсь, я не знаю. Я никогда не был против этой программы, если это кому-то нравится и интересно, то пусть смотрят. Может, все-таки какую-то молодежную аудиторию они на себе зациклили. Если "ТНТ" от этого не отказывается, значит это кому-нибудь нужно…», - сказал Мельман.

При этом, он предположил, что телешоу может заинтересовать общественного деятеля, оппозиционера, получившего известность своими расследованиями о коррупции в России, Алексея Навального.

«На телевидении вообще от рейтинга зависит многое, это спонсорство и реклама… Спонсор, безусловно, у них есть, но как это дальше [не известно]. В России все в этом смысле так закрыто и непредсказуемо. Если захочет покопать господин Навальный, то «флаг ему в руки», раз до Елены Малышевой добрался, может, доберется и до «Дома-2». Может быть, он там что-то и нароет», - заключил собеседник НСН.

Напомним, землю под строительство новой площадки для телешоу «Дом-2» выделили московские власти взамен изъятого участка, где строится автомагистраль «Марьино-Саларьево», о чем НСН сообщала ранее. Как отметил Жидкин, сроки обустройства территории для съемок будут определены руководством программы.







