Поляна «Дома-2» ликвидирована в Москве

В Российской столице проведены работы по полному сносу съёмочной площадки «поляны» реалити-шоу «Дом-2». Это пришлось сделать из-за второго этапа возведения дороги Марьино — Саларьево. Об этом проинформировал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, на этой территории уже ничего не напоминает о телепроекте. Там абсолютно не осталось строений, а строительный мусор уже успели вывезти на спецплощадки для утилизации. Однако телепроект не остался без места съёмок – ему предоставлен новый участок земли рядом с предыдущим, отмечает Ura.ru.



