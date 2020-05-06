Поляна «Дома-2» ликвидирована в Москве
В Российской столице проведены работы по полному сносу съёмочной площадки «поляны» реалити-шоу «Дом-2». Это пришлось сделать из-за второго этапа возведения дороги Марьино — Саларьево. Об этом проинформировал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
По его словам, на этой территории уже ничего не напоминает о телепроекте. Там абсолютно не осталось строений, а строительный мусор уже успели вывезти на спецплощадки для утилизации. Однако телепроект не остался без места съёмок – ему предоставлен новый участок земли рядом с предыдущим, отмечает Ura.ru.
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