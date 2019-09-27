Телекритик о YouTube: В России телевидение интернету проиграло

«Толстой не раз меня поражал какими-то своими одиозными высказываниями. Он умный человек, но иногда над его высказываниями не грех и посмеяться. В данном случае просто скажу, что с моей точки зрения телевизор безнадежно отстает от интернета. Что касается качества, то те, кто хотят делать качество на YouTube, те его делают и замечательно. Это касается и Дудя, и Парфенова, и многих других людей, кто, к примеру, занимается интервью. Все это получается довольно пристойно и свободно, что самое главное. А то получается, что Толстой говорит: "Вы делаете свободно, а мы красивую картинку". Но не одной картинкой живо информационное пространство. Форма важна, но содержание важнее. А в телевидении содержание минимально. В интернете мы порой видим, конечно, разное – от пошлости, но и до произведений, которые можно назвать искусством», - сказал Мельман.

Петр Толстой в свою очередь отказался комментировать работы Юрия Дудя (известный YouTube-блогер – прим. НСН): «Все им так восторгаются, что я, наверное, воздержусь». А про фильм о Бесланской трагедии, который посмотрели более 16 млн человек, депутат Госдумы отметил, что не верит, что Юрий Дудь смог показать то, чего не знает сам Толстой.

При этом телекритик отмечает, что молодежь уже полностью отошла от телевизионного формата.

«Интернет с точки зрения количественных просмотров довольно давно опережает телевизор. Новое поколение телевизор не смотрит. Несмотря на то, что я уже много лет телекритик, в этом матче болею за интернет», - заключил собеседник.

Ранее в информационном пространстве обсуждалась инициатива депутатов Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина и Марины Мукабеновой, которые внесли на рассмотрение палаты законопроект об увеличении с 15% до 20% предельную продолжительность рекламы в часовой телепрограмме.

Телекритик Юрий Богомолов в эфире НСН рассказал, кто мог от этого выиграть в случае принятия законопроекта.



