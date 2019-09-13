Первый канал в погоне за рейтингом позвал Собчак в «Пусть говорят»

Также на сайте Первого канала появился промо-ролик, где ведущая, находясь в ванной, разговаривает по телефону. «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!», — говорит Собчак. Александр Мельман высказал свое мнение, почему телеканал решил заменить ведущего.

«Я, думаю, для Первого канала это будет серьезное приобретение. Это совсем не мой жанр, и я, к подобного рода передачам, отношусь немного сверху вниз. Тем не менее, я вижу, что Дмитрий Борисов (действующий ведущий шоу «Пусть говорят» - прим. ред) на своем месте. Он очень качественно заменил Андрея Малахова. Не знаю, куда его теперь поставят. Наверное, найдут для него место, потому что он работает достаточно сильно.