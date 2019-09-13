Первый канал в погоне за рейтингом позвал Собчак в «Пусть говорят»
Телекритик Александр Мельман в эфире НСН дал свою оценку сообщению, что Ксения Собчак станет ведущей шоу на Первом канале.
Источник близкий к окружению Ксении Собчак сообщил, что российская теле- и радиоведущая согласилась занять место ведущего в телепередаче «Пусть говорят».
Телекритик Александр Мельман в эфире НСН оценил деятельность Собчак как журналиста.
«Я отношусь к ней с уважением, как к очень профессиональному политическому журналисту. То, что она делала на «Дожде» (телеканал –прим.ред) мне всегда импонировало – она очень точна, информирована. Даже сейчас на YouTube некоторые ее интервью тоже довольно хороши. Она, безусловно, профессионал, и привлекает к себе внимание», - сказал телекритик.
Также на сайте Первого канала появился промо-ролик, где ведущая, находясь в ванной, разговаривает по телефону. «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!», — говорит Собчак. Александр Мельман высказал свое мнение, почему телеканал решил заменить ведущего.
«Я, думаю, для Первого канала это будет серьезное приобретение. Это совсем не мой жанр, и я, к подобного рода передачам, отношусь немного сверху вниз. Тем не менее, я вижу, что Дмитрий Борисов (действующий ведущий шоу «Пусть говорят» - прим. ред) на своем месте. Он очень качественно заменил Андрея Малахова. Не знаю, куда его теперь поставят. Наверное, найдут для него место, потому что он работает достаточно сильно.
«Первый канал уже много лет уступает по рейтингам, люди в руководстве нервничают и ни как не могут переломить эту тенденцию»
Считаю, что они будут делать все возможное, чтобы вернуть себе первое место. И то, что они позвали Собчак, им возможно поможет. По крайней мере, в начале, рейтинги обеспеченны. А что будет дальше - это надо смотреть по работе Собчак. Она возвращается в такой пожелтевший формат. Видимо, пошла по пути компромисса после неудавшейся для нее президентской компании», - заключил собеседник.
Ранее НСН сообщала, что Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. К Грибоедовскому ЗАГСу пара подъехала на катафалке. Автомобиль был украшен красными цветами, а особую пикантность всему придавала надпись на авто: «Пока смерть не разлучит нас».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Самолеты в Москву и Симферополь приземлились после сообщения об их минировании
- «Столица сваливается в глубокую осень»: Синоптик – о погоде на выходные
- Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»
- Лучше, если раньше? Звездами становятся 11-летние спортсмены
- Украине предложили войти в состав России