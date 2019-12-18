Телеканалы требуют изменить условия вещания в интернете

С 25 декабря трансляция должна будет идти при соблюдении ряда правил. В частности, запрещено будет показывать эфирные версии без перерывов (так называемых "блэкаутов"), предоставление абонентам эфира за деньги, а также использование методов типа перемотка, сдвинутое во времени вещание, переход эфира в формат видео. По данным агентства, такие меры вызваны неоднократными нарушениями со стороны операторов, что приносит телеканалам "многомиллиардные убытки". Однако не уточнено, какие именно меры примет холдинг, если интернет-операторы не примут такие условия.

В НМГ входит "Пятый канал", РЕН ТВ, СТС и "Домашний". В июле этого года в Госдуму был внесен законопроект, нацеленный на создание единого плеера для показа эфирных материалов в интернете. Как отмечает агентство, на роль претендует портал "Витрины ТВ".



