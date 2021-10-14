Телеканал «Спас» заведет аккаунт в TikTok
14 октября 202117:37
Российский общественный федеральный православный телеканал «Спас» объявил, что заведет аккаунт в соцсети TikTok, сообщает РИА «Новости».
В настоящее время «Спас» уже присутствует на таких площадках, как «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и Twitter, а также на YouTube и в Instagram.
Ранее глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что новая российская платформа с вертикальным форматом видео, в котором работает TikTok, будет представлена в конце осени.
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14 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru