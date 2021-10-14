Телеканал «Спас» заведет аккаунт в TikTok

Российский общественный федеральный православный телеканал «Спас» объявил, что заведет аккаунт в соцсети TikTok, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время «Спас» уже присутствует на таких площадках, как «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и Twitter, а также на YouTube и в Instagram.

Ранее глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что новая российская платформа с вертикальным форматом видео, в котором работает TikTok, будет представлена в конце осени.

