Российский аналог TikTok появится до конца года
Глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что новая российская платформа с вертикальным форматом видео, в котором работает TikTok, будет представлена в конце осени, сообщает РИА Новости.
Выступая на Национальном рекламном форуме он отметил, что короткие видео и вертикализация потребления контента являются «одной из тенденций сегодняшнего времени».
«87% пользователей смартфонов потребляют контент в вертикальном виде. Такая платформа у нас появится в конце ноября - начале декабря», - подчеркнул глава «Газпром-медиа».
Ранее Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» в связи с назначением на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-Медиа», сообщает RT.
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