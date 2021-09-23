Российский аналог TikTok появится до конца года

Глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что новая российская платформа с вертикальным форматом видео, в котором работает TikTok, будет представлена в конце осени, сообщает РИА Новости.

Выступая на Национальном рекламном форуме он отметил, что короткие видео и вертикализация потребления контента являются «одной из тенденций сегодняшнего времени».

«87% пользователей смартфонов потребляют контент в вертикальном виде. Такая платформа у нас появится в конце ноября - начале декабря», - подчеркнул глава «Газпром-медиа».

Ранее Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» в связи с назначением на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-Медиа», сообщает RT.

