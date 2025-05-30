В России выявили лидера среди кабельных информационных телеканалов

Телеканал «Известия» по итогам первого квартала сохранил лидерство среди информационных каналов в сегменте кабельного ТВ. По данным исследовательской компании Mediascope, его доля составила 0,170. Круглосуточный новостной телеканал по-прежнему опережает своего главного тематического конкурента на 43% по доле аудитории.

«Известия» – один из самых быстрорастущих каналов в данном сегменте. Кроме того, по результатам 2024 года они стали лидером по суточному охвату среди новостных каналов. За последние пять лет доля IZ.RU подскочила на 147%.