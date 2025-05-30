В России выявили лидера среди кабельных информационных телеканалов
Телеканал «Известия» по итогам первого квартала сохранил лидерство среди информационных каналов в сегменте кабельного ТВ. По данным исследовательской компании Mediascope, его доля составила 0,170. Круглосуточный новостной телеканал по-прежнему опережает своего главного тематического конкурента на 43% по доле аудитории.
«Известия» – один из самых быстрорастущих каналов в данном сегменте. Кроме того, по результатам 2024 года они стали лидером по суточному охвату среди новостных каналов. За последние пять лет доля IZ.RU подскочила на 147%.
Лидерство достигается за счет уникального формата вещания. Все новости на канале сопровождаются текстовыми титрами, удобной инфографикой, что позволяет смотреть его без звука на любом устройстве из любой точки мира. Таким образом, «Известия» прочно обосновались в нише внедомашнего телесмотрения.
Телеканал в 2024 году вывел актуальные новости страны и мира в городскую среду - эфир адаптирован под разные условия. Его контент транслируется в аэропортах, пригородных электричках, гостиницах, на крупных отечественных и международных мероприятиях. Оперативную подачу новостей обеспечивает широкая корреспондентская сеть МИЦ «Известия».
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