ОТ НОВОГО «ФИШЕРА» ДО «МОСГАЗА»

Онлайн-кинотеатр Wink в мае 2025 года покажет второй сезон сериала «Фишер». Продолжение получило загадочное название «Затмение». Оно, подобно первому сезону, будет основано на реальных событиях. Иван Янковский вернется к роли Евгения Бокова. Точную дату выхода проекта, вероятно, объявят позже.

В свою очередь онлайн-кинотеатр Okko в мае продолжит показывать сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым в главных ролях. Вторая серия проекта выходит 2 мая.

Сюжет рассказывает о популярном в прошлом рэпере Антоне (Борисов), который попадает в аварию, год проводит в наркологической клинике, но сбегает оттуда. Музыкант решает обратиться за помощью к семье и возвращается в Пермь, однако его старший брат Константин (Воробьев), работающий учителем, ставит условие: Антон получит половину наследства, если тоже поработает в местной школе.

Сам актер Даниил Воробьев в интервью НСН ранее отмечал, что проект расскажет историю взрослых людей, которые не сумели повзрослеть и делают это на глазах зрителя.

«Мой персонаж в сериале - не повзрослевший, но стремящийся разобраться в своих внутренних детских проблемах герой. Он также проходит через собственный урок. Что касается актерского состава, Юра Борисов – явление. Перед съемками у нас были репетиции, хотя их было немного. Это целая история, которую можно долго рассказывать, но лучше посмотреть», - рассказал он.

В свою очередь генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в ходе светской премьеры сериала заметил, что планирует посмотреть сериал со своими старшими детьми, поскольку это, в том числе, воспитательный проект.