Телеканал «Дождь»* переедет в Нидерланды

Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) в своём в Telegram-канале объявил о переносе редакционного центра из Латвии в Амстердам.

Главред «Дождя» не собирается возвращать уволенных сотрудников

В сообщении говорится, что медиарегулятор Нидерландов выдал каналу европейскую лицензию на вещание, что позволит ему вернуться в кабельные сети.

«Амстердамская студия телеканала станет основной, как только сотрудники получат разрешение на работу в Нидерландах», - отмечается в заявлении.

Ранее латвийские власти аннулировали лицензию на вещание «Дождя» из-за эфира ведущего Алексея Коростелева, высказывания которого истолковали как признание в оказании помощи российским военным, пишут «Известия».

Затем об отзыве лицензии заявили власти Литвы и Эстонии.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НидерландыЛицензияТелеканалы
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