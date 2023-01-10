Телеканал «Дождь»* переедет в Нидерланды

В сообщении говорится, что медиарегулятор Нидерландов выдал каналу европейскую лицензию на вещание, что позволит ему вернуться в кабельные сети.

«Амстердамская студия телеканала станет основной, как только сотрудники получат разрешение на работу в Нидерландах», - отмечается в заявлении.

Ранее латвийские власти аннулировали лицензию на вещание «Дождя» из-за эфира ведущего Алексея Коростелева, высказывания которого истолковали как признание в оказании помощи российским военным, пишут «Известия».

Затем об отзыве лицензии заявили власти Литвы и Эстонии.

