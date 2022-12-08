Главред «Дождя» не собирается возвращать уволенных сотрудников
Главный редактор «Дождя» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (внесен в реестр физлиц-иноагентов) заявил, что телеканал не собирается восстанавливать на работе ранее уволенного ведущего Алексея Коростелева.
Так Дзядко прокомментировал извинения генерального директора канала Натальи Синдеевой (признана Минюстом России физлицом-иноагентом) перед уволенными сотрудниками и просьбу вернуться, передает РБК.
Главред «Дождя» заявил, что это личное мнение Синдеевой, а за кадровую политику на канале отвечает он.
«Наталья Синдеева не отвечает за кадровую политику в редакции, поскольку собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность», — заявил Дзядко.
Сегодня Эстония вслед за Литвой и Латвией прекратила вещание телеканала «Дождь» после того, как латвийские власти аннулировали у него лицензию на вещание. Поводом стало высказывание Коростелева в эфире, после которого «Дождь» заподозрили в оказании помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине.
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