Телеканал «Доджь»* подал в СК заявление на Кадырова
Телеканал «Дождь»* (признан в России СМИ-иноагентом) подал заявление в Следственный комитет РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за обвинений в терроризме в адрес редакции. Об этом сообщается на сайте «Дождя».
Отмечается, что причиной подачи заявления стало видеообращение Кадырова, которое он опубликовал первого февраля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В нем глава Чечни призывал возбудить несколько уголовных дел против «Дождя»*, журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и правозащитника Игоря Каляпина.
В заявлении «Дождь»* подчеркнул, что обвинения Кадырова не обоснованы, так как никто из сотрудников телеканала не привлекался к ответственности по статье о терроризме.
«Новая газета» также обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело.
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