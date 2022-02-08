Телеканал «Доджь»* подал в СК заявление на Кадырова

Отмечается, что причиной подачи заявления стало видеообращение Кадырова, которое он опубликовал первого февраля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В нем глава Чечни призывал возбудить несколько уголовных дел против «Дождя»*, журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и правозащитника Игоря Каляпина.

В заявлении «Дождь»* подчеркнул, что обвинения Кадырова не обоснованы, так как никто из сотрудников телеканала не привлекался к ответственности по статье о терроризме.

«Новая газета» также обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело.

