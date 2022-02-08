Телеканал «Доджь»* подал в СК заявление на Кадырова

Телеканал «Дождь»* (признан в России СМИ-иноагентом) подал заявление в Следственный комитет РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за обвинений в терроризме в адрес редакции. Об этом сообщается на сайте «Дождя».

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Отмечается, что причиной подачи заявления стало видеообращение Кадырова, которое он опубликовал первого февраля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В нем глава Чечни призывал возбудить несколько уголовных дел против «Дождя»*, журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной и правозащитника Игоря Каляпина.

В заявлении «Дождь»* подчеркнул, что обвинения Кадырова не обоснованы, так как никто из сотрудников телеканала не привлекался к ответственности по статье о терроризме.

«Новая газета» также обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Рамзан Кадыров
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