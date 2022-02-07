Песков оценил петицию об отставке Кадырова на Change.org

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают всерьёз размещённую на платформе Change.org петицию об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает ТАСС.

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По его словам, голосование на данной площадке «может накручиваться ботами».

«Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому», - заключил представитель Кремля.

Ранее политик Илья Яшин разместил на своём канале в YouTube открытое обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, а также призвал подписать петицию на Change.org за его отставку.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаЧечняРамзан КадыровПетицияДмитрий Песков
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