Песков оценил петицию об отставке Кадырова на Change.org
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают всерьёз размещённую на платформе Change.org петицию об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает ТАСС.
По его словам, голосование на данной площадке «может накручиваться ботами».
«Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому», - заключил представитель Кремля.
Ранее политик Илья Яшин разместил на своём канале в YouTube открытое обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, а также призвал подписать петицию на Change.org за его отставку.
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