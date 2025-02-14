Телеграм: Звонок Трампа, обида Киева, обстрел МАГАТЭ
Пока Путин и Трамп обсуждали будущее Украины, Зеленский предложил молодежи отправиться на фронт за вознаграждение и льготы при поступлении в вуз.
Телефонный разговор Путина и Трампа
В среду вечером состоялся полуторачасовой телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После переговоров Трамп заявил журналистам, что доволен разговором и уверен, что в скором будущем можно завершить украинский конфликт, отметив, что Киеву придется отказаться от потерянных территорий и надежд на возвращение к границам 2014 года.
Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова просит не обольщаться:
«Всего один телефонный звонок породил серьезные бурления на биржах и целый ворох самых разнообразных политических домыслов. Да, Путин и Трамп поговорили. Многие в связи с этим предвкушают стремительное потепление отношений России и США, возвращение западных брендов, доллара по 30, 2007 года и еще бог знает чего. Но давайте посмотрим на вещи более прагматично. Да, Трамп, в отличие от откровенно больного и несамостоятельного Байдена, готов разговаривать и договариваться. Но никакой внезапной любви к России не случится. Новые страны НАТО с их базами, вооружением и солдатами от наших границ никуда не денутся. Более того, прямо сейчас на линии боевого соприкосновения против нас действуют наемники из США, американские ракеты и танки – в руках у ВСУ они принесут еще много боли. Я не пытаюсь мешать вам радоваться, я призываю трезво видеть мир и осознавать, что, несмотря на признаки потепления, подготовленные к условиям современного противостояния солдаты нам нужны и будут нужны всегда».
«Птичья ягода» наблюдает за реакцией украинцев:
«Много светлых воинов полегло минувшей ночью в неравном бою с беспощадной реальностью, но хуторянин сдаваться не привык, а потому варианты решений создавшейся ситуации посыпались, как из рога изобилия. Кто-то немедленно воспользовался эффективнейшим методом боротьбы, начав писать имя Дональда Трампа с маленькой буквы по аналогии с президентом России. Другие, сохраняя холодный рассудок, предлагали игнорировать (тогда оно само исчезнет), ведь есть куда более надежные союзники, например, Великие княжества шпротные и Маню Макрон. Сторонники более радикальных мер предлагали объявить США войну (я, кстати, не удивлюсь, если в агонии они исполнят что-то подобное). Финансовые аналитики свободного мира загибали пальцы, открыв для себя мир микрозаймов и пытаясь понять, как за каждый съеденный вареник хутор остался должен еще пять».
«338» отмечает, что мнение Киева серьезным людям неинтересно:
«Судьбу Украины будут решать без Украины. Как бы Украине этого ни хотелось. Как бы ранее сама Украина и представители прежней штатовской администрации ни уверяли. И если вообще Украина останется. Хотя и дело не только и не столько в Украине. В отношении Украины – и не только нее - не подлежит обсуждению один аспект, упомянутый Верховным: антироссийского режима у границ России быть не может. Как и не может быть сил/субъектов, которым вдруг придет в голову использовать территорию третьих стран для создания угроз национальной безопасности России. Работы впереди много, и нельзя сказать, что работа будет простой. Но иначе никак».
«Россия в глобальной политике» призывает смотреть на события трезво:
«Отношения России и США вернули к "заводским настройкам". Они предусматривают стратегическое соперничество, расхождение или антагонизм интересов по большинству вопросов, не совпадающее представление о месте друг друга в мироздании. Ну и сложность по части взаимопонимания в целом, учитывая разные культурные и коммуникационные традиции. Но заложенные "при производстве" характеристики не подразумевают принципиального желания добиться "стратегического поражения" визави и риска добраться до ядерного уровня. Последнее – эффект уже "пользовательских настроек", которые накопились за десятилетия после приостановки холодной войны. <…> Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики еще в 2018 году (первый срок Трампа), вот пришло время полноценной реализации – без ценностно-идеологического флера. Ничего душеспасительного это не сулит, тем более что переустройство всей системы отношений в мире только разворачивается. Положительная сторона в том, что совсем уж фантазийные химеры развитого либерализма, чреватые срывом в бездну по вымышленным причинам, отступают. На смену идет неприятная, но более рациональная схватка за конкретные преимущества. В ней же, как говорили классики, важны не намерения, а потенциалы».
«Доктор Z прописал» считает, что реакция Евросоюза на разговор Путина и Трампа похожа на панику:
«Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Европейская служба внешних связей, Еврокомиссия и примкнувшая к ним Великобритания заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине. <…> Судя по публикациям прессы, разговор президентов России и США стал для европейцев сюрпризом. Как будто в этом есть что-то плохое. Конечно, совсем своих союзников игнорировать Вашингтон не станет. Но их мнение явно для Трампа не самое важное».
СВР предупредила о провокациях
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России предупредило, что украинские спецслужбы при содействии западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций. Одна из них – подрыв иностранного судна в Балтийском море миной российского производства и возложение ответственности на Москву. Параллельно Киев во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом. Вину за эти нападения возложат на российские спецслужбы.
«Логика Маркова» проводит аналогии:
«Как мы и предупреждали: террор с Украины рано поздно придет в Европу. США создали бен Ладена, и потом бен Ладен пришел в США с террором. Сейчас Европа и США создали фашистский режим на Украине, – и украинские необандеровцы неизбежно перенесут террор в Европу».
«Та за щоо» удивляется:
«Интересно, каким местом они думают, толкая мир к Третьей мировой? Я не про хохлов, они не думают... им нечем. А в НАТО тоже одни шизофреники остались? Украина – страна террорист, и хохлы за все ответят!»
«Мейстер» рассуждает об адресатах послания СВР:
«Сообщение СВР о подготовке Украиной серии провокаций на Балтике, включая подрыв иностранного судна с попыткой свалить ответственность на Россию, адресовано в первую очередь НАТО. Точнее к тем кругам в НАТО, что еще пытаются предотвратить втягивание Альянса в прямой конфликт с Россией. Они в данном случае наиболее заинтересованы в том, чтобы подобные казусы предотвратить. Скорее всего, публичной реакции блока на подобные заявления с нашей стороны не последует, однако за закрытыми дверями может произойти довольно серьезный разбор полетов с указанием тем членам НАТО, что готовы были бы поддержать эту авантюру, на возможные последствия. Гарантировать, что после такого предупреждения ничего не будет, мы бы не рискнули – для некоторых НАТОвских политиков, особенно это касается представителей Прибалтики, идея сгореть, лишь бы втянуть НАТО в войну с Россией, может быть вполне привлекательной. Но показать "ребята, мы все видим" – необходимо. Может, найдутся те, кто настучит энтузиастам подобных провокаций по голове».
«Версия Каргина» считает, что противостояние на Балтике приближается к открытой фазе:
«За последние два дня появились сообщения о разработке в ЕС планов по массовому захвату танкеров с российской нефтью, а также опубликованная СВР России информация о планах антироссийских провокаций в Балтийском море. Как мы и предполагали, в качестве формального повода для задержания судов с российскими грузами планируется использовать "экологические угрозы". В связи с этим стоит более предметно рассмотреть наше предложение о переходе ВМФ России к активным действиям по защите морской торговли. Очевидно, что наиболее активные в антироссийской повестке страны условной "восточной группы стран" даже в совокупности решительно уступают активному составу Балтийского флота в боевом потенциале. Лучше обстоят дела у Швеции и Германии. Однако крайне маловероятно, что они захотят оказывать силовую поддержку провокационным шагам своих восточных соседей».
«Восточный экспресс 24» комментирует информацию СВР о подготовке покушений на уехавшую из России оппозицию:
«И как бы цинично это ни прозвучит – НИЧЕГО нового в этом сообщении нет. Жизнь российского оппозиционера на "цветущей чужбине" имеет свое предназначение и цену. Это очень "удобные" и беспроигрышные объекты, которые в любой удобный момент можно "громко утилизировать". И также громко объявить, что это дело рук представителей "путинского режима". Позиция вполне "съедобная" для "цивилизованного" мира. Оппозиция же, "глас народа", который слишком громко выражал свое несогласие по поводу СВО и сопротивлялся (и сопротивляется) как мог, – вот и "воздал им Кремль по заслугам"».
ВСУ обстреляли экспертов МАГАТЭ в Запорожье
Украина сорвала ротацию экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Колонна с российскими военными и сотрудниками агентства подверглась ударам беспилотников и минометному обстрелу.
«Главное в Энергодаре» публикует кадры Минобороны РФ:
«Министерство обороны России представило кадры объективного контроля, подтверждающие, что 12 февраля киевский режим сорвал плановую ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. ВСУ нанесли удары по автоколонне, которая должна была обеспечить безопасную доставку международных специалистов на станцию. Украинские боевики использовали артиллерию и ударные беспилотники, совершив в общей сложности 12 атак. Из-за угрозы безопасности российская сторона была вынуждена отвести колонну. Минобороны подчеркнуло, что все обязательства по обеспечению режима тишины были выполнены, однако украинская сторона преднамеренно сорвала процесс».
«Мышь в овощном» возлагает ответственность на страусиную политику руководства МАГАТЭ:
«Удар нацистов по колонне экспертов МАГАТЭ – очередное следствие последовательного игнорирования руководством Международного агентства по атомной энергии террористической активности Киева в окружении ядерных объектов на Юго-Западе России. Делая вид, что ничего не происходит, менеджмент Агентства не только создает предпосылки к катастрофе на расположенных в регионе атомных станциях – но и превращает своих сотрудников в заложников, судьба которых зависит от произвола бандеровцев. Мы не беремся оценивать причины подобной слепоты: обусловлена ли она атрофией воли, человеческой глупостью или сознательным подыгрыванием Киеву и его западным хозяевам. Знаем лишь, что происходящее чревато большой кровью. Ответственность за которую будут нести те, кто годами манкировал обязанностями, принятыми на себя с санкции международного сообщества».
«ПАЛЯРУШ» тоже интересуется, проснется ли гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси:
«В начале декабря машину МАГАТЭ уже обстреливали. Обошлось без жертв, но машина в хлам. (В МАГАТЭ скромно промолчали.) Потом украинские боевики заблокировали движение экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, и российские военные прождали их несколько часов под ударами вражеских БПЛА. (Тишина.) 7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси наконец проснулся и заявил, что по фрагментам от беспилотников, атаковавших Запорожскую АЭС, невозможно определить их происхождение. (Кто бы мог подумать.) Интересно, теперь Гросси отдуплится? Сможет определить, кто обстреливает его сотрудников?»
«ЮГ LIVE» обсуждает радикальный сценарий:
«Просто интересно, если бы, к примеру, Гросси оторвало ногу, он бы продолжал говорить, что "не знает", кто совершает обстрелы?»
Зеленский отказал министру финансов США
В начале февраля Дональд Трамп заявил о готовности продолжить оказание военной помощи Киеву в обмен на украинские редкоземельные металлы, Зеленский публично согласился. В среду министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев, чтобы встретиться с Зеленским и получить его подпись под договором о передаче Соединенным Штатам украинских полезных ископаемых. Однако после переговоров CNN сообщил, что Зеленский отказался подписывать соглашение, поскольку рассчитывал на личную встречу с Трампом. Позже украинские СМИ со ссылкой на источник в офисе Зеленского заявили, что Киев анализирует проект соглашения, а ответ планирует предоставить на мюнхенской конференции по безопасности на встрече с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
«Темник» объясняет ценность этого соглашения для Белого дома и его риски для Банковой:
«Трамп сформулировал поставленную Бессенту задачу так: он должен привезти проект инвестиционного соглашения о доступе американцев к украинским полезным ископаемым. По сути, это означает экспроприацию украинских ресурсов у украинских олигархов. Украинский олигархат – это именно та сила, которая определяла вектор развития страны начиная со скандала с пленками Гонгадзе до спонсирования Евромайдана и далее. Но и это еще не все. Когда Трамп говорит о доступе к ресурсам, то он имеет в виду нечто более конкретное. Так или иначе доступ у американцев давно есть ко всему, что мог бы предложить незалежный вассалитет. Но Трамп имеет в виду доступ не бизнеса США в принципе, а именно республиканского сегмента. То есть речь идет об обычном гоп-стопе и перехвате активов у демократов. Задача стоит лишить экономического базиса конкурентов, включая всю леволиберальную европейскую шушеру».
«ПолитДурка | Мемы, новости, ШУЕ» считает, что Зеленский обиделся:
«Клоун хотел личную встречу с Трампом по этому и другим вопросам, но ему предложили лишь сделку о ресурсах, и то из рук министра финансов. Так что Зеленский обиделся и надеется поднять все остальные темы уже на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом через пару дней. Походу бородач все еще не верит, что США серьезно потребуют возместить оказанную помощь».
«Новый Век» подозревает, что Зеленский не уверен в своей готовности подписать соглашение:
«Возможно, он не удовлетворен своим разговором с Трампом. А может, как полагает CNN, вообще теперь не уверен, находится ли он в нужном месте. Ранее сообщалось, что идея с редкоземельными металлами еще осенью была подкинута Трампу самими же украинцами. Но теперь в Киеве, очевидно, понимают, что не получат от США того, на что рассчитывали. Трамп уже отказал и в НАТО, и в ядерном оружии, ну и даже текущие заботы собирается переложить на плечи ЕС. Надо полагать, в Мюнхене Зеленский хочет услышать от европейцев слова и обещания, исходя из чего и будет торговаться о цене продажи залежей незалежной».
Политолог Александр Дудчак волнуется о здоровье Зеленского:
«Все-таки британская крыша ближе к шее Зеленского? Молодец, Просрочка. Правда, шансы на то, что случайно подавится сливой из компота, возросли. А нам лучше от замены не будет».
«Всевидящее око» догадывается, что поведение Зеленского сильно разозлило американцев:
«Гнида так долго кричал о том, что готов все отдать Трампу, что тот поверил и послал в Киев целого министра финансов Стива Бессента с пакетом документов на подпись. Но тут кокаиниссимус неожиданно встал в позу и подписывать соглашение о передаче всех ресурсов отказался. Чем немало удивил Бессента, и, надо полагать, сильно разозлил Трампа. Версий такого поведения Просроченного может быть много – или порошок некачественный попался, или лондонские хозяева в последний момент натянули поводок. Но в целом все это уже напоминает агонию и судорожно-бессмысленные движения гальванизированного трупа лягушки».
«Контракт 18-24»
На Украине запустили проект «Контракт 18-24», который предлагает вознаграждение мужчинам, которые по возрасту не подпадают под мобилизацию, но добровольно заключают контракт с Минобороны. Им обещают выплату в размере 1 млн гривен (около 2,3 млн рублей), ежемесячную зарплату 120 тысяч гривен, беспроцентную ипотеку, обучение в вузе за государственный счет и ряд других льгот, в том числе право на выезд за границу после года службы.
«АДЕКВАТ Z» полагает, что желающие найдутся, но есть нюанс:
«С объявлением на хуторе приманки для пока еще непризывных возрастов 18-24 в виде чуть ли не двух миллионов гривен в год на каждое добровольческое рыло, подозреваю, выйдет так: некоторое количество желающих, более или менее похожее на товарное, появится. Но появится не в моменте, а строго не раньше, чем закон о распространении отлова на эти возраста окажется на грани принятия или вступления в силу. Вот тогда, не дожидаясь, пока отловят бесплатно, определенная и даже заметная доля этого контингента может решиться сыграть на опережение. Последствия, разумеется, будут теми же, если не хуже – именно добровольцы окажутся расходным материалом, бросаемым туда, где наиболее горячо. В разрезе как самых пропитанных бандеровщиной соединений, куда их будут целенаправленно запихивать, так тем более и употребления в составе этих соединений. И поскольку ручеек самых больших придурков, что побегут за миллионами прямо сразу после оглашения предложения, иссякнет очень быстро, то и перехода к отлову этих возрастов на общих основаниях следует ждать довольно скоро».
«НОД на Украине» считает, что массовое дезертирство в ВСУ обесценивает новую инициативу:
«Какой смысл набирать новых солдат, если десятки тысяч уже мобилизованных либо дезертировали, либо планируют это сделать? Почему все больше украинских солдат готовятся бежать с фронта? На наш взгляд, одна из главных причин – это новостная лента, которая второй месяц муссирует слухи о приближающемся перемирии. Причем решение о мире уже не будет зависеть от Киева. Это решение будут принимать Россия и США. Поэтому размышления солдат чисто в практическом ключе: а зачем рисковать своей жизнью за то, что уже решено политиками? Если решено установить мир, то не имеет значения, держишь ты этот окоп или ушел из него. Военнослужащие постепенно начинают готовиться к мирной жизни. Сегодня ты себе жизнь сохранил, а завтра переговоры все спишут, и прощай, война!»
«Русский силовик» уверен, что воспользоваться предложенными льготами будет некому:
«Контракт с ВСУ заявлен как потужный социальный лифт для юного свидомита! Однако, если присмотреться, то единственной гарантией от заключения контракта получится только тот самый гарантированный черный пластиковый мешок. Предложенные блага: бесплатный проезд, право на выезда за границу, освобождение от призыва и ипотека под 0%, и... – все это только после окончания годового контракта. Вроде никакого обмана – просто годик "выживи в мясорубке", потому что кидать будут именно в нее. <…> Кто будет в итоге получать обещанный миллион через год? Никто. Не выживают так долго оккупанты-свидомиты, перейдя границу Курской области. Поэтому и обещать можно было что угодно, хоть дом на Марсе. "Война до последнего украинца" – с этого момента больше не насмешка. Зеленский готов уничтожить все взрослое население. И все демографические планы про двукратное уменьшение населения Украины к 2050 году – можно выкидывать. Не будет с Зеленским населения Украины. Вообще никакого».
«Мюсли вслух» подозревают, что заключать якобы добровольные контракты будут с применением силы:
«Комментируя запуск проекта "Контракт 18-24", министр обороны киевского режима с говорящей фамилией Умеров заявил, что укроармия меняется, она становится современной, сильной и гибкой. <…> Украинская армия действительно быстро "меняется", да так, что приходится вскрывать практические последние резервы и бросать на фронт 18-24-летних. Не исключено, что людоловы из ТЦК начнут массово хватать украинских хлопцев для последующего склонения к подписанию "контракта". Методов для этого масса. Если посмотреть на возрастную пирамиду Украины, то возраст 18-25 лет представляет собой тонкую осиную талию. Для целого поколения молодых украинцев уже выписан билет в один конец».
«Первый Харьковский» цитирует классику:
«А вот и первое подтверждение тому, что заключившей контракт с ВСУ молодежи от 18 до 24 лет придется служить только на передовой. Минобороны Украины предлагает для молодых контрактников только шесть пехотных бригад на выбор: три механизированные, десантно-штурмовая, горно-штурмовая и морская пехота. <…> Вспоминаются строчки из песни Виктора Цоя: "Война – дело молодых, лекарство против морщин". Набирают молодых и здоровых для пополнения и дальнейшей утилизации в подразделениях, воюющих на самых сложных участка фронта».
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