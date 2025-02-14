Телеграм: Звонок Трампа, обида Киева, обстрел МАГАТЭ

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В начале февраля Дональд Трамп заявил о готовности продолжить оказание военной помощи Киеву в обмен на украинские редкоземельные металлы, Зеленский публично согласился. В среду министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев, чтобы встретиться с Зеленским и получить его подпись под договором о передаче Соединенным Штатам украинских полезных ископаемых. Однако после переговоров CNN сообщил, что Зеленский отказался подписывать соглашение, поскольку рассчитывал на личную встречу с Трампом. Позже украинские СМИ со ссылкой на источник в офисе Зеленского заявили, что Киев анализирует проект соглашения, а ответ планирует предоставить на мюнхенской конференции по безопасности на встрече с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

«Темник» объясняет ценность этого соглашения для Белого дома и его риски для Банковой:

«Трамп сформулировал поставленную Бессенту задачу так: он должен привезти проект инвестиционного соглашения о доступе американцев к украинским полезным ископаемым. По сути, это означает экспроприацию украинских ресурсов у украинских олигархов. Украинский олигархат – это именно та сила, которая определяла вектор развития страны начиная со скандала с пленками Гонгадзе до спонсирования Евромайдана и далее. Но и это еще не все. Когда Трамп говорит о доступе к ресурсам, то он имеет в виду нечто более конкретное. Так или иначе доступ у американцев давно есть ко всему, что мог бы предложить незалежный вассалитет. Но Трамп имеет в виду доступ не бизнеса США в принципе, а именно республиканского сегмента. То есть речь идет об обычном гоп-стопе и перехвате активов у демократов. Задача стоит лишить экономического базиса конкурентов, включая всю леволиберальную европейскую шушеру».

«ПолитДурка | Мемы, новости, ШУЕ» считает, что Зеленский обиделся:

«Клоун хотел личную встречу с Трампом по этому и другим вопросам, но ему предложили лишь сделку о ресурсах, и то из рук министра финансов. Так что Зеленский обиделся и надеется поднять все остальные темы уже на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом через пару дней. Походу бородач все еще не верит, что США серьезно потребуют возместить оказанную помощь».

«Новый Век» подозревает, что Зеленский не уверен в своей готовности подписать соглашение:

«Возможно, он не удовлетворен своим разговором с Трампом. А может, как полагает CNN, вообще теперь не уверен, находится ли он в нужном месте. Ранее сообщалось, что идея с редкоземельными металлами еще осенью была подкинута Трампу самими же украинцами. Но теперь в Киеве, очевидно, понимают, что не получат от США того, на что рассчитывали. Трамп уже отказал и в НАТО, и в ядерном оружии, ну и даже текущие заботы собирается переложить на плечи ЕС. Надо полагать, в Мюнхене Зеленский хочет услышать от европейцев слова и обещания, исходя из чего и будет торговаться о цене продажи залежей незалежной».

Политолог Александр Дудчак волнуется о здоровье Зеленского:

«Все-таки британская крыша ближе к шее Зеленского? Молодец, Просрочка. Правда, шансы на то, что случайно подавится сливой из компота, возросли. А нам лучше от замены не будет».

«Всевидящее око» догадывается, что поведение Зеленского сильно разозлило американцев:

«Гнида так долго кричал о том, что готов все отдать Трампу, что тот поверил и послал в Киев целого министра финансов Стива Бессента с пакетом документов на подпись. Но тут кокаиниссимус неожиданно встал в позу и подписывать соглашение о передаче всех ресурсов отказался. Чем немало удивил Бессента, и, надо полагать, сильно разозлил Трампа. Версий такого поведения Просроченного может быть много – или порошок некачественный попался, или лондонские хозяева в последний момент натянули поводок. Но в целом все это уже напоминает агонию и судорожно-бессмысленные движения гальванизированного трупа лягушки».



