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В четверг Минобороны России сообщило, что в качестве шага доброй воли российские вооруженные силы вывели гарнизон с острова Змеиный, завершив на нем выполнение задач. Тем самым мировому сообществу было продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Это решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря, говорилось в сообщении военного ведомства.

Украинская пропаганда поспешила объявить отход со Змеиного военным поражением России, вызванным успешным наступлением ВСУ. Некоторые отечественные телеграм-каналы поверили украинским источникам, другие обвинили Минобороны в неудачном информационном освещении ситуации.

«Движение Zорок Zороков» подчеркивает, что Россия сохраняет контроль над островом:

«Россия, сохраняя полный контроль над островом Змеиный новейшими средствами вооружений, снимает человеческий фактор, используемый нацистами в информационной войне, как предлог не вывозить зерно в страны, которые его ждут. Российский флаг на острове остается как символ контроля над этой территорией».

«Андрей Малахов V Z Знать и понимать!» напоминает, что решение лежит в политической плоскости:

«Дискуссия упорно сворачивает на тему "военной целесообразности" оставления Змеиного. Всем очень хочется обсуждать вопрос именно в этой плоскости. В то время, как даже МО РФ подчеркнуло, что это чисто политическое решение, призванное способствовать вывозу зерна (и, соответственно, вписанное в диалог с Западом в целом)».

Политолог Алексей Чадаев обвиняет пораженцев в незнании истории:

«Про Змеиный, коротко. Две недели наш агитпроп рассказывал про безумие Зеленского, который из пропагандистско-политических соображений не разрешает генералам отводить войска из северодонецко-лисичанской ловушки, тем самым обрекая их там на гибель, и даже качали слухи по поводу якобы конфликта между их офисом президента и генштабом. Вот, мол, какой сбрендивший кокаиниссимус. А как только наши поступили прямо противоположным образом – то есть исходя из логики военной целесообразности, а не информационно-пропагандистского переможества – тут же начались стоны патриотов. Кутузов вон в какой-то момент не то что остров "объединенной Европе" сдал, а целую Москву, и оказался прав, выиграв в итоге войну. Вы как хотите, а я за то, чтобы в таких вопросах решения принимали военные, а не пропагандисты».

«Телестрим Z» отмечает, что если у России и есть проблемы, то они носят не военный, а информационный характер:

«Когда возникнет военная необходимость вновь занять остров – это будет сделано быстро. Но для этого нужно закончить военную операцию на Донбассе полным разгромом действующей там группировки, а затем приступать к следующим операциям. Какая из них будет вначале – Харьковская или Николаево-Одесская, будет решать Генштаб. Самый большой минус отвода российских подразделений с острова Змеиный – это мощнейшая информационная волна, которая будет поднята на Украине и на Западе, которая будет раскручивать "громкую" победу украинцев с помощью западного оружия».

«Мюсли вслух» акцентируют главный посыл:

«В сообщении Министерства обороны России по поводу оставления острова Змеиный наша общественность уцепилась за фразу "шаг доброй воли", во многом справедливо указывая, что киевский режим и стоящие за ним кукловоды не стоят подобных жестов. Однако данный оборот скорее дань официозу, и самые главные слова в сообщении следуют потом: "Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории". Оставим комментировать военные причины главной новости четверга компетентным экспертам. Однако с политической точки зрения очевидно, что Россия подает сигнал всему мировому сообществу: свалить вину за возможный голод в ряде стран и регионов на нас не удастся».

