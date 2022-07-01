Телеграм: Змеиный, дефолт и дешпицбергенизация Норвегии
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Змеиный и его добрая воля
В четверг Минобороны России сообщило, что в качестве шага доброй воли российские вооруженные силы вывели гарнизон с острова Змеиный, завершив на нем выполнение задач. Тем самым мировому сообществу было продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Это решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря, говорилось в сообщении военного ведомства.
Украинская пропаганда поспешила объявить отход со Змеиного военным поражением России, вызванным успешным наступлением ВСУ. Некоторые отечественные телеграм-каналы поверили украинским источникам, другие обвинили Минобороны в неудачном информационном освещении ситуации.
«Движение Zорок Zороков» подчеркивает, что Россия сохраняет контроль над островом:
«Россия, сохраняя полный контроль над островом Змеиный новейшими средствами вооружений, снимает человеческий фактор, используемый нацистами в информационной войне, как предлог не вывозить зерно в страны, которые его ждут. Российский флаг на острове остается как символ контроля над этой территорией».
«Андрей Малахов V Z Знать и понимать!» напоминает, что решение лежит в политической плоскости:
«Дискуссия упорно сворачивает на тему "военной целесообразности" оставления Змеиного. Всем очень хочется обсуждать вопрос именно в этой плоскости. В то время, как даже МО РФ подчеркнуло, что это чисто политическое решение, призванное способствовать вывозу зерна (и, соответственно, вписанное в диалог с Западом в целом)».
Политолог Алексей Чадаев обвиняет пораженцев в незнании истории:
«Про Змеиный, коротко. Две недели наш агитпроп рассказывал про безумие Зеленского, который из пропагандистско-политических соображений не разрешает генералам отводить войска из северодонецко-лисичанской ловушки, тем самым обрекая их там на гибель, и даже качали слухи по поводу якобы конфликта между их офисом президента и генштабом. Вот, мол, какой сбрендивший кокаиниссимус. А как только наши поступили прямо противоположным образом – то есть исходя из логики военной целесообразности, а не информационно-пропагандистского переможества – тут же начались стоны патриотов. Кутузов вон в какой-то момент не то что остров "объединенной Европе" сдал, а целую Москву, и оказался прав, выиграв в итоге войну. Вы как хотите, а я за то, чтобы в таких вопросах решения принимали военные, а не пропагандисты».
«Телестрим Z» отмечает, что если у России и есть проблемы, то они носят не военный, а информационный характер:
«Когда возникнет военная необходимость вновь занять остров – это будет сделано быстро. Но для этого нужно закончить военную операцию на Донбассе полным разгромом действующей там группировки, а затем приступать к следующим операциям. Какая из них будет вначале – Харьковская или Николаево-Одесская, будет решать Генштаб. Самый большой минус отвода российских подразделений с острова Змеиный – это мощнейшая информационная волна, которая будет поднята на Украине и на Западе, которая будет раскручивать "громкую" победу украинцев с помощью западного оружия».
«Мюсли вслух» акцентируют главный посыл:
«В сообщении Министерства обороны России по поводу оставления острова Змеиный наша общественность уцепилась за фразу "шаг доброй воли", во многом справедливо указывая, что киевский режим и стоящие за ним кукловоды не стоят подобных жестов. Однако данный оборот скорее дань официозу, и самые главные слова в сообщении следуют потом: "Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории". Оставим комментировать военные причины главной новости четверга компетентным экспертам. Однако с политической точки зрения очевидно, что Россия подает сигнал всему мировому сообществу: свалить вину за возможный голод в ряде стран и регионов на нас не удастся».
Шпицберген и его норвеги
Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, объяснив это антироссийскими санкциями. МИД России назвал действия Норвегии неприемлемыми.
Сенатор Константин Косачев подчеркивает, что действия Норвегии незаконны:
«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма. Но есть в этом и еще кое-что. Напомню, что международно-правовой статус архипелага Шпицберген определяется Парижским договором 1920 года (он же – Шпицбергенский трактат), который был заключен между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией и Швецией (вступил в силу в 1925 году и до сих пор является юридически обязательным международным договором для 46 государств). Советский Союз присоединился к документу 7 мая 1935 года, а Россия участвует в нем как государство-правопреемник СССР. Стороны признали полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, однако на условиях, которые определены самим Парижским договором (статья 1). Своим поведением Норвегия нарушает положения статьи 3 Парижского договора».
«Капитан Арктика» пишет, что норвежцы просто пользуются случаем:
«Норвежцы годами выжимают нас с острова, который уже давно воспринимают как свою безраздельную собственность, и делают все, чтобы все как можно скорее забыли про договор. Мы, свою очередь, стремимся поддерживать договор "на плаву", из-за чего десятилетиями сохраняем там наши активы (невзирая на их фактическую убыточность). На этом фоне нынешний политический кризис и санкции стали для норвежцев подарком судьбы. Они активно пользуются складывающимся положением, чтобы, как минимум, подорвать наши позиции на острове, установив нужные им прецеденты. Ну а программа-максимум – указать нам на дверь. Ситуация для нас не из приятных. Пускать на самотек нельзя; рубить с плеча – опасно. Скандинавия ударными темпами превращается в пороховую бочку, и Шпицбергенская тема уже в ближайшее время рискует стать одним из многих других узлов острых противоречий между Россией и Западом».
«Мейстер» сравнивает коллективный Запад с тоталитарной сектой:
«Отказ Норвегии пропускать грузы для России на Шпицберген – прямой повод к пересмотру соглашения России и Норвегии о разделе поверхности и шельфа Норвежского моря, не говоря о вопросах к статусу самого Шпицбергена. Охота и легкость, с которой Запад идет на крушение механизмов, работавших десятки лет и переживавших самые серьезные обострения, удивительна сама по себе. И все это с абсолютной уверенностью в собственной непогрешимости и правоте, которая достижима только в условиях тоталитарных сект, где критика отключена, но все поддерживают друг друга бесконечным взаимоодобрением. "Как храбро наш брат прыгает в пропасть, похлопаем ему"».
«Глаза на затылке» предвидят локальную эскалацию напряженности:
«На фоне международного кризиса предпринимается попытка резко изменить баланс сил на стратегически важной территории. Пока Турция присоединяется к соглашению о Шпицбергене, в "западном" медийном дискурсе распространяется образ архипелага как "ахиллесовой пяты НАТО". Только вот аналитиками уже давно рассмотрены различные сценарии, и наиболее вероятными считаются те, в которых к конфронтации с Россией приводит несоблюдение режима, установленного сто лет назад».
«Разумный» считает, что дело не обошлось без США:
«Безусловно, скандинавы не стали бы чрезмерно нагнетать ситуацию без согласования с США, но в данный момент американская элита озабочена приближающимися выборами и стремится максимально обострить геополитическую ситуацию в мире, чтобы отвлечь избирателей от рекордной инфляции, дефицита и других экономических проблем. Отметим, что стратегически "размытие" Шпицбергенского трактата невыгодно в первую очередь самим американцам, активно включившимся в арктическую гонку. Но сиюминутные интересы демократической партии, как это часто бывает, берут верх над здравым смыслом».
НАТО и его саммит
Во вторник в Мадриде начался трехдневный саммит НАТО. Его участники договорились увеличить силы быстрого реагирования в Европе почти в восемь раз – с 40 тысяч до 300 тысяч человек. Кроме того, Финляндия и Швеция получили официальное приглашение к вступлению в альянс. До сих пор присоединение этих стран к НАТО блокировала Турция, выдвинувшая ряд условий Хельсинки и Стокгольму. Но финским и шведским властям удалось договориться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Всевидящее око» комментирует заявление Эрдогана о том, что Анкара получила гарантии выполнения своих требований, в частности экстрадиции из Швеции 73 членов Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией:
«Гарантии политбеженцам были отправлены в тот же унитаз, в который ранее были отправлены любые международные финансовые гарантии. На благословенном демократическом Западе вас сдадут, продадут и ограбят при первой же возможности. Каждый новый день дает нам все новые и новые возможности убедиться в верности этого тезиса».
«Стамбульский волк» подозревает, что уговорить Эрдогана помогли США:
«Неожиданно быстрое снятие турецкого вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО заставило многих задаться вопросом о том, не посодействовали ли Турции в принятии столь сложного решения. США смягчили свою позицию по поставкам истребителей в республику. На возврат к поставкам F-35 можно уже не надеяться, но в Пентагоне сегодня поспешили заверить, что Штаты поддерживают планы Турции по модернизации ее парка F-16. Еще в мае появились первые сообщения о том, что Эрдоган ведет торг не только со Швецией и Финляндией. В Вашингтон поступило требование снять с Турции санкции, наложенные за покупку российских ЗРС С-400, и разрешить вопрос с многострадальными F-35».
На второй день саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг с детской непосредственностью признался, что альянс готовился к столкновению с Россией с 2014 года – усилил военное присутствие на востоке и увеличил военные расходы.
«Темник» полагает, что слова Столтенберга лишний раз доказывают необходимость проведения специальной военной операции (СВО):
«Хотя доказательств своевременности и необходимости проведения СВО давно более чем достаточно, Запад продолжает новыми аргументами усиливать правоту действий руководства РФ. <…> Официально заявлено, что русофобская истерия последних лет и беспощадная бандеризация Украины – все это было подготовкой к войне. В этих условиях Россия просто обязана довести СВО до максимально возможного уровня нейтрализации враждебного плацдарма, в который было предначертано превратиться Украине».
Сенатор Григорий Карасин пишет о враждебных заявлениях НАТО в адрес России:
«НАТО на саммите в Мадриде официально назвало Россию наиболее значительной угрозой для безопасности альянса. В обиход, таким образом, в военном блоке вернулись забытые, казалось бы, стереотипы холодной войны. Еще раз подтверждено, что США и их европейские подельники всерьез задумали "запретить Россию". В этих намерениях нет ничего нового. В последнее время мы убедились в запрограммированности такого их поведения. Эти планы, конечно же, провалятся, но от нас потребуются долговременные усилия и уверенность в своей правоте».
Политолог Малек Дудаков рассуждает о финансовых проблемах альянса:
«Главный вопрос саммита НАТО – как повысить военные расходы в условиях кризиса. Эта тема особенно актуальна на фоне принятия новых членов – Швеции и Финляндии. Армии у них небольшие, военные расходы и того меньше. Для альянса с экономической точки зрения они не актив, а нагрузка. Но принимают их из-за геополитики – ради дополнительного давления на Россию. <…> Особенно усердствует в вопросе наращивания военных трат Лондон. Однако именно он олицетворяет разрыв между мечтами и реальностью. Британская армия сокращается до 72 тысяч солдат из-за недостатка денег на ее содержание – это минимальный размер с 18-го века, до наполеоновских войн».
Кременчуг и наши ракеты
В понедельник украинские власти сообщили о попадании в Кременчуге ракет в торговый центр, где находились люди. Минобороны России заявило, что удар был нанесен по ангару с зарубежным оружием, а детонация хранившихся там боеприпасов привела к пожару в ТЦ.
«Парламент Z кнопкой» обвинил ВСУ в провокации:
«Едва ли успел торговый центр в Кременчуге всполыхнуть от ракетного удара, как Зеленский в коалиции с украинскими и западными СМИ методично обвинили Россию в теракте. Разумеется, без доказательств. А главное – ракеты попали в торговый центр очень своевременно – прямо за день до саммита НАТО. Хорошая попытка Зеленского оправдать увеличение поставок вооружений. Если Зеленский утверждает о нахождении более 1000 граждан в торговом центре, то где их машины? Судя по видео, там и десятка не наберется. Или Кременчуг – пеший город? И что за странные люди призывного возраста в военной форме смотрят на здание? Зачем они нужны в таком количестве? Провокация, конечно, зрелищная, но не для критично настроенного зрителя».
«АДЕКВАТ Z» обращает внимание на то, что очередная провокация Киева приурочена к саммиту НАТО:
«С торговым центром в Кременчуге главное даже не в том, что за полдня с лишним оттуда не появилось ни единого кадра, подтверждающего, что там был именно первичный прилет, а не пожар после детонации боеприпасов в накрытых по соседству ангарах. Главное – в вопросе, есть ли у хозяев укров спрос на инфоповод здесь и сейчас. На носу саммит НАТО, и по его итогам этот спрос либо будет проявлен и реализован, либо нет. Если да (например, в форме не анонсировавшихся ранее крупных и срочных поставок оружия) – значит, повод в работу взят первый попавшийся, и не будь его, зацепились бы за любое другое событие за вчера или сегодня. Если нет, значит, весь традиционно бездарный наигрыш с кучей вопросов без ответов к качеству его исполнения уйдет впустую. Поскольку признаков готовности противника переходить на качественно новые уровни эскалации не видно, второй сценарий выглядит заметно более вероятным».
«Логика Маркова» пишет о виновных:
«Ответственность за эту трагедию несут власти Украины, которые своей политикой репрессий и террора вынудили Россию начать операцию по денацификации Украины. Ответственность также несут страны НАТО, которые 8 лет поддерживают преступный киевский режим».
Во вторник по требованию Украины Совбез ООН провел срочное заседание по обстрелу Кременчуга. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказывает, как оно прошло:
«Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять "градус дискуссии" в Совете. Разумеется, антироссийский нарратив наших западных коллег никуда не делся, но вот былого "огонька" уже нет. Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом. И все больше сомнений и вопросов у коллег из развивающихся стран (прямо задаваемых в кулуарах) в отношении утверждений и обвинений украинских властей. И это внушает определенный оптимизм. Мы эти сомнения сегодня постарались усилить, дав своего рода "хронологию" работы украинской "фабрики фейков", от "русского корабля" со Змеиного острова и "Призрака Киева" до "ракетного удара" по торговому центру в Кременчуге. К сожалению, эта летопись украинских фейков почти наверняка еще пополнится. Ведь для Киева и его западных покровителей важно не то, что происходит в реальности, а то, как подают это ведущие западные СМИ. Но правда постепенно пробивает себе дорогу даже через этот новый "железный занавес"».
«338» подчеркивает, что никаких доказательств своих обвинений Киев не предоставил:
«Шел третий день после "целенаправленного уничтожения мирного объекта – ТЦ в Кременчуге с большим количеством погибших", но Киев так и не явил миру ни одного трупа. Нет, мы не за то, что трупы должны показываться – в отличие от киевских аморальных ублюдков, смакующих смерть и тяжкие увечья и предлагающих другим присоединиться к трупоедству, мы категорически против подобных кадров. Трупоедство Киева уже известно всем, и чего-то нового ожидать от мразей, участвующих в психологических операциях, уже не приходится. Но все предыдущие "безусловные свидетельства военных преступлений" сопровождались массированной информационной обработкой через фото, видео, свидетельства очевидцев. Притом обработка начиналась незамедлительно после совершения события/захода Киева в инфополе с данным событием. В то же время не стоит исключать временного лага с массированным выбросом инфоматериалов, как это было с Бучей, когда фото и видео появились почему-то спустя почти 3 месяца после "событий"».
Дефолт и его Россия
В ночь на понедельник агентство Bloomberg сообщило, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. В воскресенье истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям. Минфин России указал, что платежи исполнены в полном объеме, но не дошли до держателей из-за санкций. Тот же Bloomberg признал, что для России дефолт носит символический характер и «мало что значит для россиян».
«Доктор Z прописал» соглашается, что для России этот мнимый дефолт ничего не значит:
«Поскольку для выплаты в долларах и евро были созданы препятствия, российские власти объявили о выплатах в рублях (с последующей конвертацией). Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что переход на рублевую схему не означает дефолта, это связано с форс-мажорным обстоятельством. И Россия от своих обязательств не отказывается. В общем-то очевидно, что "дефолт" этот искусственный. И очевидно, что прав Силуанов, когда говорит, что предпринимаются подобные действия только для того, чтобы навесить ярлык. Что изменится? Да в общем-то ничего. Полагаем, что тема уйдет через день-другой».
«Антискрепа» считает, что раз Западу наши деньги не нужны, надо смириться и оставить их себе:
«Суть проста: нам, иностранцам, ваши русские деньги не нужны. Ни в рублях, ни в долларах, ни в евро с йенами. А давайте оставим эти деньги себе? Скажем, это туалет в архангельской школе отремонтирован на деньги правительства Швейцарии? А, как вам идея? Причем это не шутка, а запрос в Госдуму».
«Spydell_finance» отмечает, что дефолт при полной платежеспособности заемщика произошел впервые в истории, и называет это «выездными гастролями дурдома»:
«Западный рынок капитала, кредитные рейтинги – все это было актуально в старой парадигме, когда Россия пыталась выстраивать инвестиционный климат, заигрывая с иностранными партнерами, чтобы получить от них инвестиции, кредитные линии и спрос на долги. Этот мир закончился, начался новый мир вне токсичной зоны стран Запада. <…> В дефолте нет вообще никаких проблем – это просто замечательно, это то, что "доктор прописал" в нынешней абсурдной конфигурации. Чем быстрее отвяжемся от этого токсичного, безумного мира – тем лучше. Новость замечательная, надеюсь, США доведут дело до конца, т.к. Минфин России все сопротивляется, пытаясь действовать по старым правилам, играя роль "добропорядочного плательщика". Не нужно, теперь никто никому ничего не должен!»
«Мышь в овощном» убеждена, что за распространение фейков Bloomberg нужно наказать:
«А наши государственные юристы ведь уже готовят иск в отношении щелкоперов из "Блумберга", распространяющих в отношении нашей страны заведомо ложные сведения, порочащие ее деловую репутацию? А то, может быть, уже и подали такой иск? PS. Мы сейчас не про то, к каким юридически значимым последствиям это приведет в обозримой перспективе. Мы про то, что нашу позицию, возможно, есть смысл официально зафиксировать. Пусть будет. Вдруг да пригодится».
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