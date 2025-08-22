Телеграм: Зеленский в Вашингтоне и 75 мышей в космосе

1

В понедельник президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским, несколькими европейскими лидерами и генсеком НАТО. Встреча была посвящена урегулированию российско-украинского конфликта и вопросу о гарантиях безопасности для Украины со стороны Запада.

«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Бориса Межуева:

«Прежде всего, мы до конца не знаем, о каких гарантиях безопасности для Украины на самом деле велась речь? Вчерашние высказывания в Вашингтоне противоречили друг другу. Мы так и не смогли толком понять, вводятся ли войска – причем Франция и Англия явно высказывали противоположные заявления. С одной стороны, министр обороны говорит о необходимости ввода, с другой – премьер-министр это отрицает. Соединенные Штаты тоже "путаются в показаниях". Ясно, что здесь есть некая фигура умолчания, которая, видимо, разъяснится в ближайшее время. И это крайне опасный пункт. Если в дипломатическом процессе, который, я надеюсь, приведет к мирному соглашению, и есть серьезный подводный камень, то это именно вопрос гарантий безопасности. Уверен, что по этому поводу будут серьезные возражения. Российская позиция вполне понятна: нас абсолютно не устраивает введение на территорию Украины войск враждебных России стран, однако окончательной ясности в этом вопросе пока нет».

«Politics is Fun» считает прошедший саммит несерьезным:

«Какой-то цирк, балаган и какофония. Не переговорный процесс, а имитация и переставление наперстков. Позиции Украины и Европы не меняются. Все как было, так и осталось. Только Трампа катают на эмоциональных качелях (а он и рад). Теперь его поманили тем, что вот на трехсторонней (а Макрон там уже ввернул про четырехстороннюю) встрече обязательно обсудят что надо. Обсуждать не значит согласиться. И соглашаться, конечно, никто из них не собирается».

«Ретроград на холме» не соглашается:

«Прошедшие в Белом доме переговоры, как очные, так и телефонные, и последовавшие за этим публичные высказывания Трампа оставили довольно твердое впечатление, что ожидать ребайданизации украинской политики Вашингтона, даже в усеченной форме, не стоит. Трамп встал на рельсы мирного урегулирования вполне устойчиво, и движется по нему довольно уверенно. Внутриполитически Трамп нащупал нужный ему нерв для обоснования своей позиции: "я за мир любой ценой". Эта политика в США поддерживается не всеми, в том числе в лагере республиканцев. Но Трамп уже стал достаточно опытным дирижером общественных настроений и исходит из того, что достижение эффектного результата перевесит все сомнения в моменте. Внешнеполитически администрация Трампа, похоже, утвердилась во мнении, что определенное сближение с российской позицией – более дешевый и скорый путь к стратегической реконфигурации в Европе. Выполняя маневр по повышению стратегической автономии Европы и концентрации сил и средств в Азии, Украину в Вашингтоне считают скорее обузой, чем активом».

«Темник» отмечает, что пророчество Владимира Путина сбылось:

«Когда Трамп в начале года только вступал в должность, Президент РФ поделился мнением, что новый глава Белого дома быстро наведет порядок, и европейские сателлиты достаточно скоро "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".Именно так все и произошло в ходе вчерашней встречи в Белом доме. Вместе с окончательно утратившим чувство реальности лидером киевского режима в Вашингтон явился весь пул евроатлантистскихактивистов. И пока Трамп очерчивал контуры возможного будущего, все полдюжины лидеров ведущих европейских государств и надгосударственных структур дружно кивали, поддакивали и улыбались, стоя за диванчиком вместе с прессой. Конечно, при этом они наверняка держали кукиши в карманах, но внешне их поведение полностью соответствовало "формуле Путина"».

«Дядюшка Мосблог» делает практический вывод:

«Из всего вчерашнего насквозь протокольного и лизоблюдского блеяния Зеленского и своры его моральной поддержки (да, маленького клоуна не отпустили одного: он настолько "гениален" и "самостоятелен", что ему буквально нужны сопровождающие няньки), проводивших Фредовичу процедуру пилинга (эксфолиации) шершавыми языками, я понял одно: географические и политические карты в августе –сентябре детям покупать еще рано».

