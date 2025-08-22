Телеграм: Зеленский в Вашингтоне и 75 мышей в космосе
Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне, хакеры взломали базы данных ВСУ, Индия возобновила покупки российской нефти, а с Байконура запустили спутник.
Переговоры в Вашингтоне
В понедельник президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским, несколькими европейскими лидерами и генсеком НАТО. Встреча была посвящена урегулированию российско-украинского конфликта и вопросу о гарантиях безопасности для Украины со стороны Запада.
«ЭИСИ – Повестка дня» приводит мнение политолога Бориса Межуева:
«Прежде всего, мы до конца не знаем, о каких гарантиях безопасности для Украины на самом деле велась речь? Вчерашние высказывания в Вашингтоне противоречили друг другу. Мы так и не смогли толком понять, вводятся ли войска – причем Франция и Англия явно высказывали противоположные заявления. С одной стороны, министр обороны говорит о необходимости ввода, с другой – премьер-министр это отрицает. Соединенные Штаты тоже "путаются в показаниях". Ясно, что здесь есть некая фигура умолчания, которая, видимо, разъяснится в ближайшее время. И это крайне опасный пункт. Если в дипломатическом процессе, который, я надеюсь, приведет к мирному соглашению, и есть серьезный подводный камень, то это именно вопрос гарантий безопасности. Уверен, что по этому поводу будут серьезные возражения. Российская позиция вполне понятна: нас абсолютно не устраивает введение на территорию Украины войск враждебных России стран, однако окончательной ясности в этом вопросе пока нет».
«Politics is Fun» считает прошедший саммит несерьезным:
«Какой-то цирк, балаган и какофония. Не переговорный процесс, а имитация и переставление наперстков. Позиции Украины и Европы не меняются. Все как было, так и осталось. Только Трампа катают на эмоциональных качелях (а он и рад). Теперь его поманили тем, что вот на трехсторонней (а Макрон там уже ввернул про четырехстороннюю) встрече обязательно обсудят что надо. Обсуждать не значит согласиться. И соглашаться, конечно, никто из них не собирается».
«Ретроград на холме» не соглашается:
«Прошедшие в Белом доме переговоры, как очные, так и телефонные, и последовавшие за этим публичные высказывания Трампа оставили довольно твердое впечатление, что ожидать ребайданизации украинской политики Вашингтона, даже в усеченной форме, не стоит. Трамп встал на рельсы мирного урегулирования вполне устойчиво, и движется по нему довольно уверенно. Внутриполитически Трамп нащупал нужный ему нерв для обоснования своей позиции: "я за мир любой ценой". Эта политика в США поддерживается не всеми, в том числе в лагере республиканцев. Но Трамп уже стал достаточно опытным дирижером общественных настроений и исходит из того, что достижение эффектного результата перевесит все сомнения в моменте. Внешнеполитически администрация Трампа, похоже, утвердилась во мнении, что определенное сближение с российской позицией – более дешевый и скорый путь к стратегической реконфигурации в Европе. Выполняя маневр по повышению стратегической автономии Европы и концентрации сил и средств в Азии, Украину в Вашингтоне считают скорее обузой, чем активом».
«Темник» отмечает, что пророчество Владимира Путина сбылось:
«Когда Трамп в начале года только вступал в должность, Президент РФ поделился мнением, что новый глава Белого дома быстро наведет порядок, и европейские сателлиты достаточно скоро "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".Именно так все и произошло в ходе вчерашней встречи в Белом доме. Вместе с окончательно утратившим чувство реальности лидером киевского режима в Вашингтон явился весь пул евроатлантистскихактивистов. И пока Трамп очерчивал контуры возможного будущего, все полдюжины лидеров ведущих европейских государств и надгосударственных структур дружно кивали, поддакивали и улыбались, стоя за диванчиком вместе с прессой. Конечно, при этом они наверняка держали кукиши в карманах, но внешне их поведение полностью соответствовало "формуле Путина"».
«Дядюшка Мосблог» делает практический вывод:
«Из всего вчерашнего насквозь протокольного и лизоблюдского блеяния Зеленского и своры его моральной поддержки (да, маленького клоуна не отпустили одного: он настолько "гениален" и "самостоятелен", что ему буквально нужны сопровождающие няньки), проводивших Фредовичу процедуру пилинга (эксфолиации) шершавыми языками, я понял одно: географические и политические карты в августе –сентябре детям покупать еще рано».
Взлом базы данных ВСУ
Российские хакеры взломали базу данных Генштаба Вооруженных сил Украины и выяснили, что за три года специальной военной операции украинские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести более 1,7 млн человек.
«РосСкандал» приводит подробности:
«Потери росли ежегодно: 118,5 тыс. – в 2022 г.; 405,4 тыс. – в 2023-м; 595 тыс. – в 2024-м; и рекордные 621 тыс. – в 2025 году! Данные получены хакерами из Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini. В их распоряжении теперь терабайты инф. о потерях, личные данные командования ССО и ГУР, списки всех стран – поставщиков вооружения и самого оружия. Но из всего массива почти 2 млн безвозвратных потерь – вотгде лютый шок для хохлов. Так-то они догадывались, что где-то счет под миллион, но правда оказалась страшнее. Причем вырванная, считай, у самого фюрера».
Политолог Павел Данилин объясняет:
«Зеленский пищит о перемирии ровно потому – нафронте минимум солдат. Мобилизация не покрывает сокращающиеся резервы. А усилившаяся жестокость войны дронов оставляет после себя больше трупов, чем раненых, чего не было еще даже год назад, и о чем вообще не было речи в том же 2023 году, не говоря уж о 2022».
«Айтишник в ватничке» указывает на забавную деталь:
«Выходит около 1,7 миллиона окончательно денацифицированных ВСУ-шников за все время СВО, что в общем совпадает с данными от нашего Минобороны, которые оно в ежедневном режиме публикует. Но забавнее там другое – название вируса, которым эти данные были добыты. Называется "Нюанс" (да-да). Получился почти анекдот про Киберчапаева: вот смотри, Петро, у меня запущен вирус, и у тебя запущен вирус. Но есть нюанс».
«Берислав-Новости / ХО» обращается к украинцам в стилистике украинских властей:
«Хохлы, не верьте в это, всего потерь у вас чуть меньше 15 тысяч бойцов. ВСУ стоит уже на страже границ 1991 года, и керченский мост уже почти разобрали. Потерь нет, все киборги неубиваемые».
«АДЕКВАТ Z» интересуется методикой подсчета:
«С вскрытым нашими хакерами числом безвозвратных потерь хохлов в 1,7 миллиона, по-моему, так. Если, как предполагается, они включают несколько сотен тысяч дезертиров, то это больше похоже на потери одной укроармии, без теробороны, нацгвардии, погранслужбы и прочей каждой твари по паре. Если укрогенштабомобобщаются все вообще безвозвратные потери независимо от ведомства, то дезертиры туда уже скорее не влезают – как по своей численности, так и по неочевидной относимости к категории безвозвратных потерь: отработавшие хохлов хакеры отчитываются, что база включает убитых и пропавших без вести, а пропавшие без вести и удравшие из части – вадминистративном смысле сущности сильно разные. В любом случае порядок бандеровского безвозврата – где-то этот, с запасом переваливший за полтора миллиона. В любом случае к нему добавляется грубо минимум пара десятков процентов от этого числа, искалеченных настолько, что даже в укроармии их ни к какому делу не приставить, то есть комиссованных формально или фактически. В любом случае это значит, что общий мобресурс хутора уже вычерпан (включая тот контингент, что уже в армии, но своего снаряда еще не дождался) на многие десятки процентов, даже если не считать удравших за границу и членов всех гильдий бандеровского привилегированного сословия».
Индия сделала выбор
На этой неделе западные СМИ сообщили, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии возобновили закупки российской нефти Urals. Закупки были ненадолго приостановлены после того, как в начале августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти, и общий тариф составил 50%.
В четверг глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в Москве встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым, а потом был принят в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным.
Сенатор Алексей Пушков передает привет американскому коллеге:
«Показательное заявление посла Индии в Москве: Индия не откажется от закупок российской нефти. Законопроект сенатора-экстремиста Линдси Грэма[внесен в перечень террористов и экстремистов], который он так яростно продвигал, может оказаться на помойке истории. По двум причинам – за глупостью и за ненадобностью».
«Доктор Z прописал» подчеркивает, что Индия окончательно определилась со своей позицией и намерена продолжать закупку нефти у России, невзирая на давление со стороны США:
«Обострение американо-индийских отношений уже привело к конкретным последствиям. Переговоры о торговой сделке между двумя странами были отменены, причем это решение последовало сразу после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. То есть энергетический фактор стал частью более широкой геополитической игры, где Вашингтон стремится ограничить влияние Москвы в Азии, а Нью-Дели, напротив, старается укрепить многополярность в своих внешнеполитических связях. В стратегическом плане шаг Индии можно рассматривать как сигнал о том, что страна отстаивает самостоятельность во внешнеэкономических решениях. О чем и говорилось ранее, сложно себе представить, чтобы Индия согласилась с тем, что ей будут указывать, с кем вести дела».
«Пост-Америка️» хвастается:
«Имел возможность выгулять Modi jacket встретиться в узком кругу с министром иностранных дел Индии. Программа его пребывания в Москве традиционно плотная, но индийское посольство нашло окошко и для интеллектуальных штудий министра. СубраманьямДжайшанкар – один из самых интересных сегодня в мире дипломатов в своем статусе. Работать с публикой он умеет и делает это с удовольствием. Не со всем из того, о чем он говорит, можно соглашаться (впрочем, этого и не требуется), но увлекает сам ход его мысли и аргументы в защиту индийской позиции. Индийцы вообще горазды красиво фантазировать рассуждать о международных отношениях».
«Сырьевая игла» благодарит Трампа за укрепление российско-индийских отношений:
«Индия и Россия намерены увеличить годовой объем торговли примерно на 50% в течение следующих пяти лет, достигнув $100 млрд, снизив пошлины, на фоне растущей напряженности в отношениях с США, – заявил глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар во время визита в Москву. Вчера же посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что Индия продолжит покупать российскую нефть "в зависимости от финансовой выгоды", сохраняя важный рынок для Москвы. На Индию приходится 37% российского экспорта нефти. В настоящий момент Россия продает нефть в страну с дисконтом к Brent от $1,5 до $2,5 за баррель, и индийские НПЗ возобновили закупки российской Urals после краткого перерыва».
«Всевидящее око» указывает, что в ситуации с закупками российской нефти американцев разочаровала не только Индия:
«Блумберг жалуется, что Индия возобновила закупки российской нефти, игнорируя критику со стороны США. Что было целиком и полностью предсказуемо и ожидаемо. Хуже того, случилась и вторая полностью предсказуемая и ожидаемая ситуация: ЕС увеличил закупки российского газа аж на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну и в качестве вишенки на тортик – Япония в июле нарастила импорт СПГ из России аж на 372% по сравнению с прошлым июлем. К сожалению, запасы природного газа в мире категорически отказываются соответствовать ожиданиям западных политиков».
Запуск спутника
В среду с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» №2. Цель проекта – изучить влияние радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.
«Дневник Страховщика | Новости | Недвижимость и Страхование» подчеркивает, что спутник застрахован, и описывает экипаж:
«Что за зверинец в космосе? На борту спутника – 75 мышей, 1,5 тысячи мух-дрозофил, а также бактерии, растения, грибы и даже муравьи. Цель миссии – изучить воздействие высокоширотной орбиты (высота 370-380км) на живые организмы. Такая орбита опасна повышенной радиацией – на 30% выше, чем на МКС. Если мыши и мухи вернутся живыми через 30 дней, это станет прорывом для будущих пилотируемых полетов к Марсу. <…> Риски космического масштаба: страховка покрывает этап запуска – самый опасный момент, где возможны аварии носителя или сбои при отделении аппарата».
Космонавт Константин Борисов пишет, что запущен не просто спутник, а целая лаборатория:
«Ученые хотят понять, как космос влияет на живые организмы. Вот ключевые вопросы, на которые поможет ответить эта миссия: 1. Как меняются гены, мышцы и кости в невесомости? 2. Можно ли вырастить растения для будущих лунных баз? Почему это так важно? Если мы хотим лететь к Марсу и дальше, нужно знать, как защитить организм от радиации, невесомости и стресса. Возможно, именно эти эксперименты помогут найти ключ к долгим межпланетным миссиям! Особого внимания заслуживают мыши на борту — всего их на орбиту отправятся 75 особей (серия C57bl), 60 из которых будут получать пастообразный корм, как и на первом "Бионе". Остальные 15 будут питаться сухим кормом, а воду получать в форме гидрогеля. Они проведут в космосе 30 суток».
«Мейстер» объясняет, почему запуск спутника очень важен:
«Первая серия "Бионов" запускалась с 1973 по 1996 год, на орбиту вышло 11 аппаратов. Последние два пуска – в 1992 и собственно 1996 году – были фактически реализацией советского задела. Последний и вовсе финансировался за американский счет. Дальше на долгих 17 лет отечественной науке стало не до обезьянок с мышками и рыбками на орбите. В 2013 эксперимент возобновили, организатором "Бион-М №1" стал институт медико-биологических проблем (ИБМП) РАН. Сейчас на орбиту отправился "Бион М №2", с мышами, насекомыми, растениями, микроорганизмами и клеточными культурами на борту. Задача – эксперименты в рамках исследований параметров длительных космических перелетов. Такие эксперименты в принципе имеет смысл проводить только в условиях, когда эти перелеты остаются среди перспективных целей космической программы. Иначе многие миллиарды рублей всегда найдется куда потратить. И то, что в условиях большой войны наша страна продолжает эту программу, говорит о наших перспективах больше, чем многое другое. Полеты в дальний космос будут обязательно. И кто-то, кто сейчас на фронте, наверняка примет в них участие – в том числе и благодаря той информации, которую ученые получат по результатам вчерашнего запуска».
«Офигенный Херсон» гордится:
«Дрозофилы успеют сменить несколько поколений, что позволит проверить влияние радиации на генетику. А в рамках эксперимента "Метеорит-2" ученые исследуют, может ли жизнь распространяться по Вселенной с кометами и астероидами. Россия остается единственной страной, которая проводит такие автономные биологические миссии. Полученные данные станут основой для обеспечения безопасности будущих дальних космических экспедиций».
«Роскосмос» благодарит всех участников проекта:
«Запуск спутника состоялся благодаря общим усилиям Роскосмоса, РАН и ИМБП РАН. На подготовку этого проекта ушли годы напряженной работы в научных лабораториях институтов и производственных цехах РКЦ "Прогресс". Мы хотим поблагодарить Российскую академию наук и лично Геннадия Яковлевича Красникова, Институт медико-биологических проблем РАН и лично Олега Игоревича Орлова за то, что наша совместная миссия стала возможной. Впервые в истории подобный аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов. Уверены, что выполнение всех запланированных научных экспериментов принесет бесценные знания, способствующие дальнейшему освоению космического пространства человеком».
Задержание украинца по обвинению во взрыве «Северных потоков»
В Италии задержали гражданина Украины по подозрению в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Задержание провели по ордеру федеральной прокуратуры Германии, итальянский суд рассмотрит запрос на экстрадицию. В ФРГ считают, что украинец был одним из координаторов подрыва газопроводов.
«Мюсли вслух» сомневаются:
«Как сообщает немецкая генпрокуратура, у следствия есть довольно веские основания полагать, что задержанный координировал действия группы диверсантов, по версии западных правоохранителей, заложивших взрывные устройства на газопроводах. Напомним: по уже озвучивавшейся в западной прессе информации, предполагаемые подрывники использовали арендованную по подложным документам парусную яхту, на которой диверсанты вышли из порта Ростока и достигли места совершения подрывов. Новости совсем не удивительные, а озвученные немцами версии, на наш взгляд, так и вовсе анекдотические. На Западе это называется концы в воду».
«Ступа» удивлена:
«Кто-нибудь может мне объяснить, на кой черт европейцы только сейчас, спустя несколько лет, начинают вскрывать тему подрывов Северных потоков?Притом явно указывая, что к этому причастны не просто хохлы, а непосредственно правительство 404?Типа они дебет с кредитом свели и поняли, сколько бабок потеряли от дорогого газа из пиндостана, или как?»
«SocialEvents» задается вопросом о непоследовательности властей ФРГ:
«Оказывается, Италия арестовала предполагаемого организатора взрывов "Северного потока" по запросу Германии. <…> Немцы, немцы каковы! Одной рукой строчат проекты законов с запретами на ремонт нордстримов, а в это время другой рукой…»
«338» ищет плюсы:
«Возможно, в истории "в Италии задержали, а в Германии предъявили украинцу обвинение в диверсии на "Потоках" есть и позитивное следствие: теперь сложнее будет гнуть линию про умышленное уничтожение Россией трубопроводов, что не единожды звучало ранее. Да, еще не вечер, и история может быть вывернута с ног на голову. И кто-то еще озвучит, что украинец (украинцы) выполняли заказ Кремля. Но пока видится, что еще один пропагандистско-обвинительный сюжет, как и попугайчики, изнасилованные ложками с нутеллой, как и десятки тысяч похищенных детей, отправляется на свалку».
