Новак: Экономика находится в управляемом замедлении
15 октября 202510:00
Экономика России находится в стадии временного замедления. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.
«Сегодня мы находимся в стадии временного и управляемого замедления», - подчеркнул Новак.
По его словам, такие меры необходимы, чтобы обуздать инфляцию, и это нормальный процесс.
Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что в стране не наблюдается рецессии, но есть плавное замедление роста экономики, напоминает РЕН ТВ.
