Новак: Экономика находится в управляемом замедлении

Экономика России находится в стадии временного замедления. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

«Сегодня мы находимся в стадии временного и управляемого замедления», - подчеркнул Новак.

По его словам, такие меры необходимы, чтобы обуздать инфляцию, и это нормальный процесс.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что в стране не наблюдается рецессии, но есть плавное замедление роста экономики, напоминает РЕН ТВ.

