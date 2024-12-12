Telegram заблокировал в 2024 году более 15 миллионов групп и каналов

Telegram ежедневно удаляет десятки тысяч групп и каналов «нарушающих условия предоставления услуг». Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.

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Уточняется, что с начала 2024 года были заблокированы около 15,38 миллиона групп и каналов, почти 129 тысяч из которых были связаны с терроризмом.

«Также удалено более 100 млн единиц материалов террористического характера», - говорится в сообщении.

Ранее Таганский суд Москвы наложил административный штраф в размере 4 млн рублей на мессенджер Telegram за нарушение порядка ограничения доступа к информации, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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