Telegram заблокировал в 2024 году более 15 миллионов групп и каналов
Telegram ежедневно удаляет десятки тысяч групп и каналов «нарушающих условия предоставления услуг». Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.
Уточняется, что с начала 2024 года были заблокированы около 15,38 миллиона групп и каналов, почти 129 тысяч из которых были связаны с терроризмом.
«Также удалено более 100 млн единиц материалов террористического характера», - говорится в сообщении.
Ранее Таганский суд Москвы наложил административный штраф в размере 4 млн рублей на мессенджер Telegram за нарушение порядка ограничения доступа к информации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru