Telegram заблокировал в 2024 году более 15 миллионов групп и каналов

Уточняется, что с начала 2024 года были заблокированы около 15,38 миллиона групп и каналов, почти 129 тысяч из которых были связаны с терроризмом.

«Также удалено более 100 млн единиц материалов террористического характера», - говорится в сообщении.

Ранее Таганский суд Москвы наложил административный штраф в размере 4 млн рублей на мессенджер Telegram за нарушение порядка ограничения доступа к информации, сообщает RT.

