Telegram заблокировал, а потом разблокировал аккаунты либертарианцев и «яблочников»
24 января 202118:50
Аккаунты представителей либертарианской партии, партии «Яблоко» и журналистов «МБХ Медиа» в мессенджере Telegram оказались заблокированы. Их разблокировали в течение часа.
Блокировка «произошла в результате сбоя скрипта борьбы с масс-репортами», рассказали представители команды Telegram изданию «Код Дурова»
Чуть ранее 17:30 (мск) блокировку удалось снять.
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24 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru