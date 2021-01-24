Telegram заблокировал, а потом разблокировал аккаунты либертарианцев и «яблочников»

Аккаунты представителей либертарианской партии, партии «Яблоко» и журналистов «МБХ Медиа» в мессенджере Telegram оказались заблокированы. Их разблокировали в течение часа.

Рогозин рассказал о частичной разблокировке аккаунта в Facebook

Блокировка «произошла в результате сбоя скрипта борьбы с масс-репортами», рассказали представители команды Telegram изданию «Код Дурова»

Чуть ранее 17:30 (мск) блокировку удалось снять.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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