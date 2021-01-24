Рогозин рассказал о частичной разблокировке аккаунта в Facebook
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал, что его аккаунт в Facebook, заблокированный утром из-за поста с критикой экс-посла США в России Майкла Макфола, частично разблокирован. Об этом глава госкорпорации сообщил в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что администрация соцсети пока не вернула возможность публиковать новые сообщения.
«FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу, но обновления до сих пор закрыты», - отметил Рогозин.
Ранее глава «Роскосмоса» рассказал РИА Новости на блокировку аккаунта в Facebook на сутки. В результате пользователи не смогли видеть пост Рогозина с критикой Макфола. При этом страницу Рогозина оставили открытой для пользователей.
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