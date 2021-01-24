Рогозин рассказал о частичной разблокировке аккаунта в Facebook

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал, что его аккаунт в Facebook, заблокированный утром из-за поста с критикой экс-посла США в России Майкла Макфола, частично разблокирован. Об этом глава госкорпорации сообщил в своем Telegram-канале.

Рогозин отреагировал на блокировку аккаунта на Facebook

Он пояснил, что администрация соцсети пока не вернула возможность публиковать новые сообщения.

«FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу, но обновления до сих пор закрыты», - отметил Рогозин.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал РИА Новости на блокировку аккаунта в Facebook на сутки. В результате пользователи не смогли видеть пост Рогозина с критикой Макфола. При этом страницу Рогозина оставили открытой для пользователей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:FacebookРоскосмосРогозинДмитрий Рогозин
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