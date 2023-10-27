Телеграм: Ядерные учения, релоканты и скандал в ООН

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Вооруженные силы России продолжают наступление на город Авдеевка в ДНР, который является одним из главных укрепрайонов ВСУ. В среду бойцы ВС РФ водрузили российский флаг над терриконом в районе коксохимического завода Авдеевки – на стратегической высоте, с которой ВСУ годами обстреливают мирные кварталы Донецка.

«Вожак Z» пишет из-под Авдеевки:

«Я думаю, мы их дожмем. Уже всем ясно, что мы не остановимся. Это ясно нам. Это ясно противнику. У них еще достаточно сил, сражение будет тяжелым, но в глубине души хохлы уже знают, что Авдеевку они потеряют. А мы знаем, что они не сдадутся, не уйдут сами. Поэтому мы возьмем их в кольцо и убьем всех, кто будет сопротивляться. А они убьют нас столько, сколько смогут. Вот так протекает эта война. Жалко ли мне их? Нет. Они убили и ранили моих друзей, они ежедневно хотят убить меня. Мне их не жалко. Хотя и стоят против нас в большинстве своем не оголтелые нацисты, а обычные хатаскрайники, которых насильно пригнали на убой. Но если посмотреть на все в объеме, то это именно они довели Украину до нынешнего состояния. То самое молчаливое большинство, которым плевать и на Бандеру, и на русских, и на США – лишь бы не трогали их хуторок, садик, хрюшек, лишь бы не заканчивались горилка и сало, а дальше хоть трава не расти. Это им было плевать на Майдан, на обстрелы Донецка и Луганска, на геноцид русского населения, на убийства детей, женщин и стариков, на пыточные "Азова", на языковые запреты, на раскол веры... А потом оказалось, что отсидеться не получится, что надо брать автомат и умирать за интересы и цели НАТО».

В среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что у России появились новые комплексы, которые за пять дней сбили 24 самолета ВСУ. Позже СМИ сообщили, что Россия использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы по авиации противника.

«Большая Игра» размышляет о том, что это было:

«Возможность совместного использования самолетов ДРЛО + ЗРС и/или истребителей – имелась изначально, но проблема была в том, что увидеть-то цель при помощи ДРЛО – можно, а вот навестись на нее на финальном отрезке не было возможности. Вероятно, "длинную руку" С-400 доработали, "прикрутив" ту самую возможность самостоятельного донаведения на цель. Это позволяет ЗРС работать в пассивном режиме, не включая радары, т.е. оставаясь невидимым для противника. А если противник тебя не видит, т.е. уверен, что находится в условной безопасности, он обязательно подставится. Такая схема дает объяснение словам Шойгу. Плюс нужно учесть, что из этих 24 потенциально сбитых самолетов какая-то часть могла быть ложными целями. В общем, сообщение интересное. Посмотрим, начнут ли появляться через какое-то время некрологи пилотов ВСУ. Когда есть реальные сбития, обычно всегда инфа всплывает».

«Мейстер» пишет о новой тактике ВС РФ:

«Сначала Шойгу сообщил о больших потерях ВВС Украины, а затем источник ТАСС о том, что причиной потерь стала работа зенитной ракетной системы С-400 по наводке с "летающего радара" – самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В совокупности это интересное косвенное доказательство освоения ВКС России новой тактики. Ее суть – пуск зенитных ракет с "молчащего" (с выключенным радаром) ЗРК и наведение этих ракет через канал обмена данными с самолета ДРЛО. Самолет, скорее всего, усовершенствованный А-50У и ракеты на С-400 – новых типов. Лет 25 назад это в красивых презентациях рисовали. Теперь вот в металле».

«Бригада "Север-Z"» комментирует заявление подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко о том, что вдоль всей линии боевого соприкосновения украинские боевики начали массово жаловаться на высокоточные удары ВС РФ по узлам связи и пунктам управления:

«За последнее время с передовых украинских позиций участились доклады вышестоящему руководству об уничтожении ПУ, узлов связи и других объектов, обеспечивающих управление войсками. Также по сообщениям украинских боевиков, существенно возросли удары по переносным станциям доступа в Интернет Starlink. Многие предпочитают меньше пользоваться спутниковым оборудованием SpaceX, поскольку от момента начала его использования до нанесения по нему удара высокоточным боеприпасом ВС РФ в большинстве случаев проходит менее получаса. Это стало возможным благодаря успешной работе установок радиоэлектронной борьбы "Житель" и "Свет-КУ", которые способны засекать работающие украинские терминалы связи Starlink».

«АДЕКВАТ Z» рассуждает о том, как преобразилась наша армия:

«Что наша армия в начале прошлого года и сейчас – это две качественно разные армии, давно стало общим местом. По насыщенности самыми современными техникой и вооружением. По численности даже не столько личного состава, сколько боеготовых соединений – это не считая тех, что продолжают формирование. По богатейшему и разнообразнейшему боевому опыту. По мотивации людей, давно и исчерпывающе понявших, какая законченная нечисть противостоит им на фронте, а всем нам – в столицах противников. По общему боевому потенциалу в силу всего перечисленного – потенциалу, который нечисти (глубинной, западной, потому что чубатый сорт нечисти как раз кончится) раньше или позже придется до донышка осознать как данность, которая не запихнется обратно в тюбик, и с которой ей теперь жить».

