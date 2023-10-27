Телеграм: Ядерные учения, релоканты и скандал в ООН
Почему Россия провела внезапную тренировку сил ядерного сдерживания именно сейчас? След ЦРУ в атаках на Крымский мост и покушениях в России? Чем закончится скандал Израиля в ООН? Эти и другие новости больше всего волновали телеграм-каналы на этой неделе...
Россия и её терриконы
Вооруженные силы России продолжают наступление на город Авдеевка в ДНР, который является одним из главных укрепрайонов ВСУ. В среду бойцы ВС РФ водрузили российский флаг над терриконом в районе коксохимического завода Авдеевки – на стратегической высоте, с которой ВСУ годами обстреливают мирные кварталы Донецка.
«Вожак Z» пишет из-под Авдеевки:
«Я думаю, мы их дожмем. Уже всем ясно, что мы не остановимся. Это ясно нам. Это ясно противнику. У них еще достаточно сил, сражение будет тяжелым, но в глубине души хохлы уже знают, что Авдеевку они потеряют. А мы знаем, что они не сдадутся, не уйдут сами. Поэтому мы возьмем их в кольцо и убьем всех, кто будет сопротивляться. А они убьют нас столько, сколько смогут. Вот так протекает эта война. Жалко ли мне их? Нет. Они убили и ранили моих друзей, они ежедневно хотят убить меня. Мне их не жалко. Хотя и стоят против нас в большинстве своем не оголтелые нацисты, а обычные хатаскрайники, которых насильно пригнали на убой. Но если посмотреть на все в объеме, то это именно они довели Украину до нынешнего состояния. То самое молчаливое большинство, которым плевать и на Бандеру, и на русских, и на США – лишь бы не трогали их хуторок, садик, хрюшек, лишь бы не заканчивались горилка и сало, а дальше хоть трава не расти. Это им было плевать на Майдан, на обстрелы Донецка и Луганска, на геноцид русского населения, на убийства детей, женщин и стариков, на пыточные "Азова", на языковые запреты, на раскол веры... А потом оказалось, что отсидеться не получится, что надо брать автомат и умирать за интересы и цели НАТО».
В среду глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что у России появились новые комплексы, которые за пять дней сбили 24 самолета ВСУ. Позже СМИ сообщили, что Россия использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы по авиации противника.
«Большая Игра» размышляет о том, что это было:
«Возможность совместного использования самолетов ДРЛО + ЗРС и/или истребителей – имелась изначально, но проблема была в том, что увидеть-то цель при помощи ДРЛО – можно, а вот навестись на нее на финальном отрезке не было возможности. Вероятно, "длинную руку" С-400 доработали, "прикрутив" ту самую возможность самостоятельного донаведения на цель. Это позволяет ЗРС работать в пассивном режиме, не включая радары, т.е. оставаясь невидимым для противника. А если противник тебя не видит, т.е. уверен, что находится в условной безопасности, он обязательно подставится. Такая схема дает объяснение словам Шойгу. Плюс нужно учесть, что из этих 24 потенциально сбитых самолетов какая-то часть могла быть ложными целями. В общем, сообщение интересное. Посмотрим, начнут ли появляться через какое-то время некрологи пилотов ВСУ. Когда есть реальные сбития, обычно всегда инфа всплывает».
«Мейстер» пишет о новой тактике ВС РФ:
«Сначала Шойгу сообщил о больших потерях ВВС Украины, а затем источник ТАСС о том, что причиной потерь стала работа зенитной ракетной системы С-400 по наводке с "летающего радара" – самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В совокупности это интересное косвенное доказательство освоения ВКС России новой тактики. Ее суть – пуск зенитных ракет с "молчащего" (с выключенным радаром) ЗРК и наведение этих ракет через канал обмена данными с самолета ДРЛО. Самолет, скорее всего, усовершенствованный А-50У и ракеты на С-400 – новых типов. Лет 25 назад это в красивых презентациях рисовали. Теперь вот в металле».
«Бригада "Север-Z"» комментирует заявление подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко о том, что вдоль всей линии боевого соприкосновения украинские боевики начали массово жаловаться на высокоточные удары ВС РФ по узлам связи и пунктам управления:
«За последнее время с передовых украинских позиций участились доклады вышестоящему руководству об уничтожении ПУ, узлов связи и других объектов, обеспечивающих управление войсками. Также по сообщениям украинских боевиков, существенно возросли удары по переносным станциям доступа в Интернет Starlink. Многие предпочитают меньше пользоваться спутниковым оборудованием SpaceX, поскольку от момента начала его использования до нанесения по нему удара высокоточным боеприпасом ВС РФ в большинстве случаев проходит менее получаса. Это стало возможным благодаря успешной работе установок радиоэлектронной борьбы "Житель" и "Свет-КУ", которые способны засекать работающие украинские терминалы связи Starlink».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о том, как преобразилась наша армия:
«Что наша армия в начале прошлого года и сейчас – это две качественно разные армии, давно стало общим местом. По насыщенности самыми современными техникой и вооружением. По численности даже не столько личного состава, сколько боеготовых соединений – это не считая тех, что продолжают формирование. По богатейшему и разнообразнейшему боевому опыту. По мотивации людей, давно и исчерпывающе понявших, какая законченная нечисть противостоит им на фронте, а всем нам – в столицах противников. По общему боевому потенциалу в силу всего перечисленного – потенциалу, который нечисти (глубинной, западной, потому что чубатый сорт нечисти как раз кончится) раньше или позже придется до донышка осознать как данность, которая не запихнется обратно в тюбик, и с которой ей теперь жить».
Путин и его тренировка
В среду Вооруженные силы РФ под руководством Владимира Путина провели тренировку с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» выполнен пуск баллистической ракеты «Синева». К тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Задачи, спланированные в ходе тренировки, были выполнены в полном объеме, сообщила пресс-служба Кремля.
«Мюсли вслух» считают, что сигнал понятен:
«На нестабильном фоне международной повестки, когда некоторые ее участники способны натворить бед в попытке поддержать свою шатающуюся гегемонию, российские учения ясно дают понять: никому не удастся безнаказанно решить свои проблемы за счет национальной безопасности нашей страны».
«Суровые мамы Донбасса» сетуют на нехватку зрелищности:
«У меня один мааааленький вопрос: почему за полетом престарелой миссис Пелоси в Тайвань наблюдала почти вся планета, а о таком событии как демонстрация ЯО мы узнаем из интернет-источников?? Это нужно было транслировать по всем каналам! Взламывать европейские, американские и украинские каналы и транслировать туда. Чтобы они, как бандерлоги на мудрого Каа, смотрели и на подкорку записывали, что это такое».
«Урал – опорный край державы» следит за тем, как западные СМИ отреагировали на ядерные учения России:
«По мнению агентства Bloomberg, президент России Владимир Путин учениями "повысил ставки" в конфликте с США и другими странами Запада на фоне украинского конфликта. Также в статье отразили позицию российского лидера, который заявлял, что такой шаг поставит Москву в одно положение с Вашингтоном, который так и не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В газете The Guardian заявили, что на Западе уже долгое время опасаются, что РФ возобновит ядерные испытания. По мнению журналистов, с помощью учений Кремль намерен заставить Запад прекратить поддержку Украины».
«Люди Z» любуются:
«Видели, какой вчера красивый фейерверк был? Это Владимир Владимирович красивое показывал – проводил тренировку Стратегических сил ядерного сдерживания и проверял в деле баллистические ракеты "Ярс" и "Синеву". Все летит красиво, правильно, куда надо. Нам понравилось. Надеемся, дорогие "западные партнеры" тоже оценили».
Агрегатор «TOT // МОЛДОВА» делится реакцией читателей турецкого издания Haber7 на новость об испытаниях:
«Вот как комментируют новость читатели портала: M.K.: "Браво, Путин. Арабские шейхи и диктаторы до сих пор пытаются угодить Америке, в то время как их сородичей в Палестине истребляют. Мне кажется, ты больше мусульманин, чем они". Термический: "Это Россия нагнетает напряженность? Напряженность и так на пределе. Америка говорит: "Никакого прекращения огня, пока не будет покончено с ХАМАС". Как еще остановить этих парней? Война с Израилем и США неизбежна"».
Украина и её наставники
В понедельник Washington Post опубликовала резонансную статью о том, что атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства политолога Дарьи Дугиной и блогера Максима Фомина (Владлена Татарского) организовала Служба безопасности Украины (СБУ), подготовленная ЦРУ США. По словам действующих и бывших украинских и американских чиновников, с 2014 года ЦРУ потратило «десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб в мощных союзников против Москвы». По данным издания, СБУ предупреждала американцев о самых резонансных планируемых терактах, при этом Вашингтон якобы не хотел быть к ним причастным.
«Всевидящее око» удивляется двуличию американцев:
«Редакция Ока внимательно прочитала эту длиннющую телегу и в очередной раз поразилась лицемерию западных хозяев Украины. ЦРУ признает, что обучало и тренировало агентов СБУ – начиная, на секундочку, с 2014 года! – предоставило Киеву современные системы наблюдения и обменивалось с украинской разведкой "информацией в колоссальных масштабах" – но при этом категорически отвергает причастность к "целенаправленным убийствам, проводимым украинскими спецслужбами". Живо представляем инструктаж, который проводит вальяжный цэрэушник Том для агента СБУ Тараса: "Все необходимые данные мы вам предоставим, как убить – научим, с транспортом и связью – поможем. Но вот стрелять (взрывать) – это вы будете сами, мы руки марать не хотим". Помимо этого мастер-класса по лицемерию есть в статье еще один любопытный момент. "По словам представителей силовых структур, – говорится в главке "Убийства на территории России", – ни одна крупная операция СБУ или ГУР не проводится без негласного или иного согласования с президентом Украины Владимиром Зеленским". Запомним дату – 23 октября 2023 года. В этот день американские СМИ открыто назвали Зеленского заказчиком политических убийств и террористических актов, таких как убийство Даши Дугиной или подрыв Крымского моста. Зачем? Можно только догадываться. Но то, что такие утверждения на страницах одной из самых влиятельных американских газет не появляются просто так – очевидно. Возможно, ради этого небольшого абзаца и была написана вся статья».
«НЕПРИНЦЕССА» допускает, что где-то американцы и не врут о своей непричастности, ведь есть еще англичане:
«Вашингтон продолжает открещиваться от своей причастности к подрывной деятельности на территории России в границах 1991 года. Интересно, как это они так умудряются полностью контролировать и содержать украинские спецслужбы, чтобы не иметь никакого отношения к их деятельности? Впрочем, некоторые вещи действительно были совершены британцами без участия (а возможно, и без ведома) американцев. Подрыв "Северных потоков" и минимум первая атака на Крымский мост – 100% дело рук Великобритании».
Политолог Константин Двинский рассуждает о том, как должна ответить Россия:
«Можно долго и заунывно клясть проклятый американский империализм и его пособников, но гораздо продуктивнее задуматься над предотвращением подобных действий. Кто-то атаковал торпедой американский корабль в Красном море или Персидском Заливе? Скорее всего, это проиранские хуситские группы, которые действовали без одобрения Тегерана. Мы строго осуждаем такой радикализм и призываем анонимные хуситские группы не использовать торпеды по американским кораблям. Теперь о нашем недавнем опыте. Комитет государственной безопасности СССР поставлял оружие и обмундирование борцам Организации Освобождения Палестины и прочим арабским группировкам из рядов арабского национально-освободительного движения. Это мы еще не вспоминаем, какому количеству африканских группировок мы помогали совершать партизанские рейды против колониальных империй в 1950-1980-х гг. Запад во главе с США понимает только силу. Предотвратить его действия можно только в том случае, если он почувствует угрозу непосредственно своей безопасности. Сейчас же англосаксы перешли очередную черту, фактически открыто признавшись в подготовке террористических актов на территории России. Что делать нам в этом случае – вопрос сложный и неоднозначный. Мы не знаем много непубличной информации. Но ответ в той или иной форме, конечно, должен быть. В противном случае США не остановятся».
«338» интересуется, почему материал появился именно сейчас и именно в Washington Post:
«И здесь же гипотеза, не утратившая актуальности: дабы отвести подозрения от истинных заказчиков, кураторов, а возможно, и соисполнителей. Ведь признавалось, что удары по флоту, в том числе гражданским пароходам – не самоцель для Киева, и вообще, может, цель не для Киева. И смотреть надо куда шире. А именно на поведение продовольственного, топливного, металлургического рынка, обстановки на Ближнем Востоке, в частности в Сирии (в свете продолжающейся операции ВКС). Запад вроде как пытаются поймать за руку: происходящее сегодня на Ближнем Востоке, вполне вероятно, материализовалось при содействии Дядюшки Сэма и гадящей англичанки. И можно представить, что случится (а случится ли?), если ближневосточные события условный сеймур_херш увяжет с событиями на Украине и вокруг Украины. Обеспечить "слив" чувствительной информации можно было и иными средствами. Например, "потеряв" документы на автобусной остановке».
«Вестник 1430 Полка» – канал мобилизованных бойцов из Москвы – делает практические выводы:
«С наступлением осени и очевидными неудачами ВСУ на фронте киевский режим активизировал агентуру ГУР и СБУ для организации терактов на освобожденных территориях. <…> Кроме того, американское издание The Washington Post опубликовало статью с признанием подготовки украинских террористов специалистами ЦРУ. По мнению российских экспертов, этой публикацией США пытаются снять с себя ответственность за усиление террористической деятельности Киева. В связи со сложившейся обстановкой обращаем внимание бойцов и офицеров нашего полка: необходимо усилить бдительность и соблюдать меры безопасности. Перед каждой посадкой в автомобиль необходимо визуально осмотреть днище, колесные арки и внутренние стороны бампера на наличие любых инородных предметов. В случае признаков вскрытия автомобиля обязательно осмотреть салон и пространства под сидениями. При обнаружении подозрительных предметов необходимо отойти от машины на безопасное расстояние и доложить непосредственному начальнику, а также связаться со взводом военной полиции полка и военной комендатурой».
Россия и её релоканты
В среду британская Financial Times со ссылкой на данные Института Европейского университета сообщила, что более 120 тысяч релокантов вернулись в Россию.
«Банкста» рассказывает подробности:
«Английское издание The Financial Times пишет, что Кремлю удалось сохранить в столице нормальную жизнь, удержать экономику, и рассказывает о возврате релокантов в Россию. Не менее 15% россиян вернулись обратно, показало исследование FT. Это более 120 тысяч человек. В качестве примера издание рассказывает историю Егора Газарова, который собрал чемоданы и уехал через неделю после начала конфликта России с Украиной. Он свободно владеет английским языком, получил степень MBA в парижском университете INSEAD, работал в Boston Consulting Group и Procter & Gamble. Газаров уехал в Армению, чтобы переждать ситуацию и продолжить карьеру на Западе или Ближнем Востоке. Однако через полгода он решил вернуться домой, так как для него не нашлось работы».
«ANTISEPTIC» объясняет мотивы возвращающихся:
«Россияне после добровольной ссылки сделали выбор: на родине жить лучше. <…> Одних не устроил уровень жизни за рубежом и ограниченный круг общения, другие прельстились более прибыльным рынком труда и относительно низкими ценами».
«Cass&Ra» считает, что вернувшиеся получили хороший урок:
«В статье, конечно, рассказывают "человеческие кейсы", что мол едут от безысходности и на время – подкопить и рвануть обратно за бугор. На самом деле все гораздо проще – одни релоканты увидели, что Россия не только выстояла после западных санкций, но и развивается, вторые окунулись в быт того самого Запада, о котором так мечтали, и поняли, что на самом деле там они никому не нужны. Вот и вернулись. Для большинства понауехавших это было поучительное путешествие, получилось подумать, сравнить жизнь в России и за рубежом. Подавляющему большинству удалось понять, что их просто надули, взяли на понт, фактически попытались натравить на собственную страну, чаще безуспешно. И они вернулись с полным пониманием того, что в России – лучше».
«Abuwtf» публикует скриншот поста недовольного релоканта, уехавшего в Грузию:
«Проблемы релокантской жизни в Грузии. Не сэкономить на закладках, в доставках нет здоровой еды, а в аптеках не найти нужные витамины, низкий уровень медицины, нельзя ездить зайцем. Хинкали в Москве лучше, чем в Тбилиси, хехе».
Израиль и его скандал
Во вторник в ООН разразился громкий скандал. На дебатах по кризису на Ближнем Востоке генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаки ХАМАС на мирных израильтян, но заявил, что эти атаки «не произошли на пустом месте», поскольку жители Палестины «на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации». В ответ на это постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил Гутерриша в оправдании терроризма и потребовал его отставки, члены израильского правительства поддержали Эрдана.
«Канал визионера» пишет о поляризации мира:
«Ю. Подоляка верно заметил, что Израиль давно ведет себя, как избалованный (признанием Западом вины за холокост и антисемитизм), агрессивный ребенок, который уверен, что всегда прав и всегда будет поддержан самым сильным "папочкой" (США). Тогда как времена изменились, и "папочка" одряхлел, и далеко не факт, что и на этот раз "несчастным израильтянам" все сойдет с рук. Но проблема глубже. Влиятельные силы, в том числе в Израиле, усиленно работают сейчас над расколом мира на две части (кстати, англичане поддержали критику Гуттериша, тогда как Германия скорее поддержала ООН). Любые попытки бороться с этим расколом, поляризацией мира на две воюющие друг с другом стороны, торпедируются и используются лишь для большей эскалации и форсирования попыток "окончательного решения" своих проблем. Не случайно И. Маск в голосовом чате Х вчера констатировал: "Мы, как лунатики, приближаемся к Третьей мировой войне. C одним за другим глупым решением"».
«Доктор Z прописал» рассказывает о расколе в ЕС:
«Свыше 850 европейских чиновников и дипломатов, включая сотрудников Еврокомиссии, подписали письмо, в котором раскритиковали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за несбалансированную позицию по конфликту в Израиле. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что хотя ЕК "полностью поддерживает свободу слова и мнений", все ее сотрудники обязаны следить за тем, что говорят и подписывают – то бишь "согласовывать со своим вышестоящим начальством все публикации в общественном пространстве". Но пообещал, что Еврокомиссия "толерантно отнесется к своим сотрудникам, которые воспользовались правом на свободу мнений". Ранее американское издание Huffington Post сообщало, что госдепартамент оказался на грани "мятежа". И тоже из-за недовольства многих сотрудников ведомства несбалансированной позицией по поводу ситуации на Ближнем Востоке».
«Дисперсия Каргинизма | Израиль Война» наблюдает за противоречиями в США:
«Тем временем в Чикаго в ходе пропалестинской демонстрации избили местного еврея. Как я писал ранее, именно в американских либеральных городах (в отличие от консервативных штатов) стоит ожидать всплеска антисемитизма. Примечательно, что эти города – электоральная база Байдена, который, поддержав Израиль, вызвал недовольство у части избирателей Демпартии. При этом республиканский избиратель, несомненно, за Израиль, но голосовать за Байдена ни при каких условиях не станет».
«Темник» смеется над румынской журналисткой, тщетно изображавшей опасность работы на израильских улицах:
«Внимательные медийщики обратили внимание на репортаж с израильских улиц в исполнении румынской журналистки, которая работала в эфире, лежа на земле, пытаясь демонстрировать тем самым наличие серьезной опасности от обстрела. При этом вокруг нее спокойно ходят люди, ездят велосипедисты. Учитывая, что нечто аналогичное изображала чуть ранее немецкая делегация во главе с Шольцем на летном поле тель-авивского аэропорта, можно вести речь о настоящем флешмобе, входящем в моду в Европе. На заднем плане за лежащими на бетонке немцами спокойно шла посадка на другие рейсы. Возможно, следует ждать продолжения акции. Приехал в Израиль – сфоткайся для паблика, лежа на земле. В конце концов, в объединенной Европе – единые методички».
«Разворот на Восток» следит за тем, как политические противоречия сказываются на экономике:
«Что касается прерывания сотрудничества между Турцией и Израилем, то тут несколько сфер, которые представляют обоюдный интерес: 1. Энергетика. 2. Торговля. 3. Туризм. 4. ВПК. В Турции уже заявили о прекращении сотрудничества с Израилем в этой области. В первую очередь здесь речь идет о возможности поставок израильского газа в Европу через Турцию и совместную разработку месторождений в Средиземноморье на шельфе двух стран. При этом поставки азербайджанской нефти через турецкий порт Джейхан продолжатся. Израиль второй крупнейший импортер нефти из Азербайджана, а Азербайджан крупнейший поставщик нефти в Израиль (около 60% импорта). Далее следует нефть из Иракского Курдистана через тот же Джейхан, и нефть из ОАЭ. Израиль и сам стал экспортером – с месторождения Кариш вблизи ливанских вод».
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