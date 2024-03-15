Телеграм выбирает президента и обсуждает гиперзвук хуситов

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В Санкт-Петербурге задержаны члены ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), которую курирует военная разведка Киева, сообщили в ФСБ. В состав группы входили четверо жителей Петербурга, которые по заданию украинских кураторов планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты для российских военных и жителей новых регионов России.

«Балтийский Чай (канал Романа Романова)» считает, что полутонов быть не должно:

«Вот некоторые из вас возмущаются, когда я пишу, что каждый заукраинец, каждый нейтрал в сложившейся ситуации – потенциальный или уже актуальный враг, террорист, вредитель и убийца. Это кормовая база, средовая основа для формирования реального террористического подполья. Вы говорите: ну как же, это негуманно, разве можно так говорить просто о людях других взглядов, как так, вот мы еще никого не съели, мы хорошие, просто машем оливковыми веточками. Нет, ребята. Будем честны. Или ты за Россию в полной мере – и ты с нами. Или ты отскакиваешь и вибрируешь – и тогда ты не оппонент в споре, ты онтологический враг (в буквальном соответствии с текстами Карла Шмитта). Само существование которого враждебно нашему. Ваш приятель заукраинец и нейтрал сегодня кажется вам милым, цитирует стихи Веры Полозковой и листает Улицкую. А завтра отравит ваших детей в буквальном смысле этого слова. Сами решайте, что с таким знакомым делать».

«Мир как конфликт» соглашается:

«Мы видим эффективную работу силовиков, однако с террористической угрозой нужно бороться максимально жестко, потому что чем хуже будут идти дела у ВСУ на фронте, тем чаще мы будем наблюдать теракты на территории России. И уже сегодня почти каждый день мы слышим о пожарах на огромных площадях, взрывах на важных объектах инфраструктуры и т.д. И делается это в подавляющем большинстве случаев руками граждан России. В этой связи убежден, что необходимо вернуть высшую меру наказания за совершение наиболее общественно-опасных преступлений, таких как теракт, диверсия, госизмена. Тем более, что Россия больше не действует с оглядкой на Европу и легко может отменить мораторий на смертную казнь, добровольно введенный Москвой в 1996 году».

«ІмперіалістЪ» комментирует видео допроса:

«На видео еще прям сопляки, но сядут на долго, это точно. Сейчас, конечно, либерахи начнут их защищать, мол молодые, глупые. Нет, это терроризм и нужно максимально строго с такими обращаться. Чтобы в назидание было. <…> Ну и хочется пожелать удачи нашим силовикам в дальнейшей работе по поимке вот таких ублюдков. Работайте, братья!»

«Черноморское Крым. Газета "Время Че!"» поражается цинизму задержанных террористов:

«Подозреваемые собирались отравить гуманитарный груз перед отправкой в Донецкую народную республику. Силовики задержали их, когда все было почти готово. Цинизм, с которым подошли к делу, поражает. Яд добавили даже в детскую кашу. За этой группой совсем молодых парней оперативники ФСБ в Петербурге наблюдали давно, но задержали, только когда план теракта был у них почти готов. В гараже четверо террористов устроили настоящую химическую лабораторию, где по заданию украинских кураторов должны были отравить огромную партию гуманитарного груза. "Масштабы должны быть промышленными. Так, навскидку, чтобы ты понимал, один грамм вызывает уже неработоспособность организма. Ты сейчас подмешал примерно четыре", – сказал украинский куратор террористам. Отраву специально готовили – вещество выбирали такое, чтобы покупка 20 килограммов не вызывала никаких вопросов. Соль тяжелого металла широко используется в промышленности, но для человека она токсична. Подонки не уйдут от ответственности!»

«Подслушано Кантемировка» переживает за получателей гуманитарной помощи:

«И как теперь проверить всю гуманитарку? В помощь военным кантемировцы и жители других регионов передают очень много продуктов питания. Ясно, что наши сограждане хотят как лучше, но ведь может попасться и недоброжелатель. И вот во всей этой куче гуманитарки может оказаться "сюрприз". Очень надеюсь, что наши волонтеры знают, от кого принимают продукты».

