Телеграм выбирает президента и обсуждает гиперзвук хуситов
Начавшиеся выборы президента в России, атаки диверсантов на Белгород и гиперзвук хуситов стали главными событиями уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её выбор
В пятницу началось трехдневное и дистанционное электронное голосование на выборах российского президента.
«О политике с О.К.» пишет, что на избирательных участках настроения праздничные:
«Символично, что в этом году финал предвыборной гонки приходится на Масленичную неделю, а последний день голосования – еще и на Прощеное воскресенье. Поэтому неудивительно, что предвыборные мероприятия так тесно переплетаются с развлекательными. На участках можно отведать блинов, а в выходные, не исключено, что где-то недалеко от УИКов в школьных дворах будут сжигать и масленичные чучела в ознаменование прихода весны».
«Доктор Z прописал» приводит некоторые цифры:
«На выборы президента России изготовлено более 113,5 миллиона избирательных бюллетеней, все они были доставлены во все 89 российских регионов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Для голосования создано более 94 тысяч избирательных участков. Досрочно на выборах президента РФ проголосовали около двух миллионов избирателей, в четверг последний день этого голосования. С начала избирательной кампании в Центризбирком поступило 9,5 тысяч письменных обращений, из которых 351 были реальными сведениями о потенциальных нарушениях. С начала избирательной кампании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак. "Мы в принципе представляем, что будет в эти три дня", – отметила Памфилова».
«Полилог. Экспертиза» рассуждает о системе электронного голосования:
«Стабильная и прозрачная работа электронного голосования на президентской кампании – залог расширения ее будущего применения на все регионы России. Система удобна и не вызывает отторжения у избирателей. По данным ВЦИОМ, 53% россиян одобряют дистанционное голосование, а 52% уверены, что его применение способствует увеличению явки на выборах. С другой стороны, угроза кибератак на систему возросла кратно. Об этом не раз заявляла глава ЦИК Элла Памфилова и уточняла, что "электронное голосование на президентских выборах проводится именно в тех регионах, где безопасность гарантирована". Предыдущая федеральная кампания с использованием ДЭГ – выборы в Госдуму-2021, проходила лишь в шести регионах, да и международная обстановка была иной. Минцифры совместно с ЦИК и ведомствами, обеспечивающими кибербезопасность, должны выработать практики противодействия подобным угрозам, и кампания в 28 регионах – отличная возможность набрать соответствующий опыт».
«АДЕКВАТ Z» обращается к читателям:
«У меня несколько слов к довольно небольшому меньшинству читателей. Не к тем, кто знает, что в следующие три дня он дойдет ну или залезет в гаджет, чтобы волеизъявиться. А к тем, кто считает или допускает, что президента и будущее прекрасно выберут весомым большинством в любом случае, поэтому личным участием озадачиваться не нужно или необязательно. Никогда в своей истории мы как страна в целом не жили так хорошо, как сейчас – что по уровню жизни, что по ее качеству, что тем более по совокупности. Никогда со времен Отечественной мы не были так едины, как сейчас – победа точно так же нужна одна на всех, но за ее порогом будут не миллионы квадратных километров руин, которые придется поднимать на износ, а рывок в еще более благоустроенное завтра на всем капитальном фундаменте, заложенном за четверть века. Никогда за все наши века эффективность наших вложений в свое развитие не была такой, как сейчас: связка заоблачного потенциала и до слез низкого КПД была нашей бедой до слез, в какие времена ни вглядись – и в последний примерно десяток лет из этой глубокой колеи мы на глазах начинаем вылезать. Чтобы все, к чему мы стремимся, сбылось с гарантией, новый мандат верховной власти от страны должен быть как можно более непререкаем. Чтобы он стал таким, нужна как можно более высокая явка. Явка – это десятки миллионов индивидуальных решений вложиться в новый мандат лично самому, не полагаясь на то, что все это сделают и так. И эти решения каждому надо принять и исполнить в интересах собственного будущего. Голосуйте. Вместо персонально тебя, юзернейм, этого никто не сделает».
Украина и её атаки
На этой неделе участились нападения украинских дронов на территорию России и попытки диверсионных групп зайти в приграничные российские регионы.
«Всевидящее око» убеждено, что атаки преследуют медийные цели:
«Это явно массированная и спланированная акция, "контрнаступ" в украинском террористическом духе. Не имеющий военного значения, но призванный попортить побольше крови и нервов, запугать и вызывать растерянность. Вполне вероятно, приурочено сие действо к нашим грядущим выборам. Вот только предыдущие подобные взбрыки никого не смогли ни запугать, ни растерять, ни ослабить. Смогли – только сильнее разозлить. Однако до украинских террористов эта простая очевидность никак не дойдет. И они продолжают и продолжают устраивать теракты и бандитские вылазки. Потому что, видимо, больше ничего не получается и особо не придумывается».
«Парламент с кнопкой» пишет про нападения на Белгородскую область:
«Белгород вновь под атакой – вырусь из РДК ["Русский добровольческий корпус" – запрещенная в России террористическая организация] вместе с украинскими ДРГ опять терроризируют села на границе с Белгородской областью. 15-20 единиц сгоревшей техники, включая западную. С сотню погибших спецов, которые уже никому не передадут свой опыт и не применят его в более практичных целях. Такую цену платит Банковая за строчки в СМИ. А также за хвалебные оды в отчетах западных кураторов – посмотрите, украинские войска воюют на территории России, ну немного помочь, и завтра они уже в Москве!!! Правда, есть нюанс – пиар-батальон РДК и украинцы не столько воют, сколько получают по шапке, переходя границу и убегая от снарядов с кортежами. Но это маленькие нюансы, о которых не пишут в западных СМИ и отчетах. Ублюдки решили проверить белгородцев на прочность, отыгрываясь на них за год поражений. Всем жителям Белгородской области – наша поддержка. Мужества вам пережить эти темные дни. Нашим солдатам нам сказать даже и нечего, они и так все знают и понимают, как нужно выбивать врага. Ждем больше сожженных машин. Так рьяно бросаться на смерть ради выделения денег. Такова суть украинской военной доктрины ныне – воевать не в парадигме военных целях, а в парадигме медиа и лоббизма. В будущем такой формат отношений станет темой многих исследований».
«Мейстер» отмечает техническую деградацию ВСУ:
«По опубликованному Минобороны видео с битой техникой ВСУ, которую они оставили на поле боя при попытке прорыва на российскую территорию, можно сделать интересный вывод. В предыдущие такие попытки ВСУ посылали вперед пушечное мясо – террористов из "русского добровольческого корпуса", которых старались оснащать техникой российского производства, демонстрируя их как "российское повстанческое движение". Сейчас мы видим горящий Т-64, то есть танк, произведенный и впоследствии модернизированный на Украине. О чем это говорит? В том числе и о том, что рассказы о "гигантских трофеях" из якобы захваченной ВСУ техники можно делить на 10, абы не больше. Не то, чтобы мы в этом сомневались, но галочку поставить стоит, мало ли кто мог поверить».
«Теле Стрим» обращает внимание на удары ВСУ по объектам нефтепереработки:
«Очевидно, что атаки беспилотниками ВСУ именно установок первичной переработки нефти НПЗ, а не терминалов отгрузки готовых нефтепродуктов, это заранее продуманная стратегия британских спецслужб по созданию в России в преддверии весенней посевной кампании и летнего отпускного сезона дефицита нефтепродуктов, который неминуемо вызовет рост цен на топливо, и как следствие, рост недовольства в обществе. Уже сейчас на топливных биржах фиксируется рост цен, но он пока не критичен. Британцы прекрасно осведомлены о российских мощностях по переработке нефти, и следовательно, у них уже есть план, какие именно объекты следует рассматривать в качестве приоритетных целей для атак беспилотниками. На 2023 год в России насчитывалось около 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов и еще 80 мини-НПЗ, которые имели суммарную мощность переработки нефти чуть менее 300 млн тонн. Самый крупный НПЗ – это Омский нефтеперерабатывающий завод ("Газпром-нефть"). Но в качестве цели для атак беспилотниками с территории Украины он вряд ли рассматривается британскими спецслужбами, поскольку НПЗ находится очень далеко, в самом центре Сибири. А вот остальные крупнейшие НПЗ находятся в европейской части РФ, и защита их территорий сплошным "куполом" РЭБ, должна стать приоритетной задачей не только для собственников бизнеса (нефтяных компаний), но и для Правительства РФ».
«РосСкандал» констатирует провал усилий Киева:
«Итоги пиар-акции Киева на границе с РФ: сожжены 7 танков, 3 БМП и 234 киевских боевика. Крупный провал ГУР МО Украины, разумеется, заключается не в потерях (ТЦК еще нахватают!), а в нулевом медийном эффекте. Панику в России посеять не удалось. Ее не было в том числе и у жителей Курской и Белгородской областей, на границе которых наши войска раздолбали диверсантов. И если год назад врагу удавалось проникнуть вглубь нашей территории и пофоткаться в населенных пунктах, то в этот раз облом! Всех разнесли сразу на КПП (видео). Поэтому никаких доказательств, что "ВСУ подошли почти к Москве", представить тоже не удалось...»
Питер и его диверсанты
В Санкт-Петербурге задержаны члены ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), которую курирует военная разведка Киева, сообщили в ФСБ. В состав группы входили четверо жителей Петербурга, которые по заданию украинских кураторов планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты для российских военных и жителей новых регионов России.
«Балтийский Чай (канал Романа Романова)» считает, что полутонов быть не должно:
«Вот некоторые из вас возмущаются, когда я пишу, что каждый заукраинец, каждый нейтрал в сложившейся ситуации – потенциальный или уже актуальный враг, террорист, вредитель и убийца. Это кормовая база, средовая основа для формирования реального террористического подполья. Вы говорите: ну как же, это негуманно, разве можно так говорить просто о людях других взглядов, как так, вот мы еще никого не съели, мы хорошие, просто машем оливковыми веточками. Нет, ребята. Будем честны. Или ты за Россию в полной мере – и ты с нами. Или ты отскакиваешь и вибрируешь – и тогда ты не оппонент в споре, ты онтологический враг (в буквальном соответствии с текстами Карла Шмитта). Само существование которого враждебно нашему. Ваш приятель заукраинец и нейтрал сегодня кажется вам милым, цитирует стихи Веры Полозковой и листает Улицкую. А завтра отравит ваших детей в буквальном смысле этого слова. Сами решайте, что с таким знакомым делать».
«Мир как конфликт» соглашается:
«Мы видим эффективную работу силовиков, однако с террористической угрозой нужно бороться максимально жестко, потому что чем хуже будут идти дела у ВСУ на фронте, тем чаще мы будем наблюдать теракты на территории России. И уже сегодня почти каждый день мы слышим о пожарах на огромных площадях, взрывах на важных объектах инфраструктуры и т.д. И делается это в подавляющем большинстве случаев руками граждан России. В этой связи убежден, что необходимо вернуть высшую меру наказания за совершение наиболее общественно-опасных преступлений, таких как теракт, диверсия, госизмена. Тем более, что Россия больше не действует с оглядкой на Европу и легко может отменить мораторий на смертную казнь, добровольно введенный Москвой в 1996 году».
«ІмперіалістЪ» комментирует видео допроса:
«На видео еще прям сопляки, но сядут на долго, это точно. Сейчас, конечно, либерахи начнут их защищать, мол молодые, глупые. Нет, это терроризм и нужно максимально строго с такими обращаться. Чтобы в назидание было. <…> Ну и хочется пожелать удачи нашим силовикам в дальнейшей работе по поимке вот таких ублюдков. Работайте, братья!»
«Черноморское Крым. Газета "Время Че!"» поражается цинизму задержанных террористов:
«Подозреваемые собирались отравить гуманитарный груз перед отправкой в Донецкую народную республику. Силовики задержали их, когда все было почти готово. Цинизм, с которым подошли к делу, поражает. Яд добавили даже в детскую кашу. За этой группой совсем молодых парней оперативники ФСБ в Петербурге наблюдали давно, но задержали, только когда план теракта был у них почти готов. В гараже четверо террористов устроили настоящую химическую лабораторию, где по заданию украинских кураторов должны были отравить огромную партию гуманитарного груза. "Масштабы должны быть промышленными. Так, навскидку, чтобы ты понимал, один грамм вызывает уже неработоспособность организма. Ты сейчас подмешал примерно четыре", – сказал украинский куратор террористам. Отраву специально готовили – вещество выбирали такое, чтобы покупка 20 килограммов не вызывала никаких вопросов. Соль тяжелого металла широко используется в промышленности, но для человека она токсична. Подонки не уйдут от ответственности!»
«Подслушано Кантемировка» переживает за получателей гуманитарной помощи:
«И как теперь проверить всю гуманитарку? В помощь военным кантемировцы и жители других регионов передают очень много продуктов питания. Ясно, что наши сограждане хотят как лучше, но ведь может попасться и недоброжелатель. И вот во всей этой куче гуманитарки может оказаться "сюрприз". Очень надеюсь, что наши волонтеры знают, от кого принимают продукты».
«Оскар» и его фильмы
В конце прошлой недели в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония вручения премии Американской киноакадемии.
«Мышь в овощном» комментирует достижение украинского кинематографа:
«Небратские "20 дней в Мариуполе" удостоены "Оскара" как "лучший документальный фильм". Ничего нового мы не узнали: сия поделка и без того щедро украшена различными бранзулетками, и что ее будут раз за разом натягивать на новые награды, было очевидно с момента ее появления. Что же касательно качества экспертизы Американской академии кинематографических искусств и наук – то и тут особых сомнений не было: грань, отделяющая "искусство" от "пропаганды", этими господами была пересечена давно и бесповоротно. Так что каждому свое: кому – очередные бусы, кому – возвращенный домой Мариуполь, который с каждым днем становится все краше. Ну а кому, если по уму – заслуженное уголовное дело за распространение фейков, которое должно стать достойным пополнением в череде титулов и званий создателей "20 дней"».
«НгП раZVедка» отмечает, что радость украинцев оказалась омрачена:
«Переможная зрада! Организаторы "Оскара" вырезали награждение чубатой делегации за фильм про Мариуполь из международной трансляции церемонии. Вместе с хохлами решили вырезать всю номинацию "Лучший документальный фильм". Будто и не было такой. Удобно. Пятаки ожидаемо устроили визг о несправедливости. Позабыли только предысторию фильма: салорейх отказался эвакуировать тысячи мирных граждан из Мариуполя в расчете использовать их в качестве живого щита, а трупы и горе мирных жителей показывать по всем каналам в расчете сплотить украинское общество и вызвать шок и жалость у западного. И вот эти самые людоеды визжат о нарушенной справедливости».
«Мюсли вслух» от «Оскара» иного и не ожидали:
«Первой советской кинолентой, получившей "Оскар", стал документальный фильм "Разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой". Первым украинским фильмом, удостоенным этой престижной мировой награды, оказался чуть более чем полностью наполненный фейками фашистской пропаганды "20 Дней в Мариуполе". Было бы удивительно, если бы хохлы выиграли приз за настоящее кино, а не за эту лживую поделку. Ну, а "Оскар" лишь подтвердил реноме самой политизированной награды после Нобелевской премии по литературе».
«Еще то Кино» пишет о главном фильме-триумфаторе:
«Конечно же, этот вечер (опять!) стал триумфом "Оппенгеймера". Байопик Кристофера Нолана получил 7 наград Американской киноакадемии, включая статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучший актер второго плана". Как результат, всего одна досталась его главному конкуренту в прокате – "Барби", да и та за песню Билли Айлиш. На втором же месте по наградам тоже вполне закономерно оказались "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. У них 4 награды, но, помимо "Лучшей актрисы", все технические».
Блогер Элина Уртаева находит победу «Оппенгеймера» симптоматичной:
«И даже в киноиндустрии главной темой в этом году стала ядерная политика, создание ядерных бомб и возможные катастрофические последствия. Сам Роберт Оппенгеймер в жизни понимал необратимость создания самого страшного, что может иметь человечество. Пусть этот фильм будет очередным сигналом».
Хуситы и их гиперзвук
Йеменские хуситы продолжают держать мир в тонусе.
«Темник» рассуждает об открывающихся в этой связи перспективах для России:
«Боевой настрой хуситов в Красном море и Аденском заливе превращается в значимый фактор роста российских логистических проектов. The Financial Times сообщает, что по данным различных европейских логистических операторов, спрос на услуги РЖД уже вырос на 30-40% начиная с прошедшего декабря. Однако РЖД уязвимы сразу в нескольких отношениях. Прежде всего, в Восточно-Сибирском "бутылочном горле". К узким местам относится и относительно низкая пропускная способность. И необходимость выделять значительную долю мощностей на перевозку низко маржинальных грузов вроде угля. Нельзя сбрасывать и риск блокировки магистрали путем диверсий на мостах и в тоннелях, попытки каковых уже предпринимались. Поэтому кратно вырастает необходимость в и без того востребованных проектах Северного морского пути и создаваемого коридора Север-Юг через прикаспийские страны до Индийского океана».
Политолог Юрий Баранчик поздравляет хуситов с творческими успехами:
«У хуситов появился гиперзвук. "Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы), которую поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности и готовится внедрить такие ракеты в свой военный арсенал. <…> Давно ожидаемое событие, кстати. Йемен – одно из древнейших государств мира, кузнечное ремесло и традиции там развиты, есть металлургическая индустрия (заводы по выплавке алюминия). Ничто не мешает повстанцам освоить материаловедение до такой степени, чтобы сделать нужные для гиперзвуковых скоростей сплавы корпуса, двигателей и т.д. Гиперзвук есть у всех прогрессивных стран: Россия, Китай, Иран, КНДР. Индия движется в том же направлении. Теперь вот – Йемен. Только США никак не могут интеллектуально взять эту высоту. Пожелаем братскому хуситскому народу дальнейших трудовых и научных подвигов. Если англосаксы будут борзеть и дальше, то хуситы и "Посейдон" разработают».
«МЫ РУССКИЕ» сомневаются в происхождении ракет:
«Откуда "парни в тапках" взяли такие ракеты, не сообщается. Может, нашли в сарае, откопали в пустыне, собрали в пещере, за кем-то подобрали… или получили в подарок от Ирана. В любом случае, теперь у хуситов есть гиперзвук – и Запад напрягся еще сильнее».
«ХРОНИКА СВО. СОБЫТИЯ» интересуется, как хуситы распорядятся своим новым оружием:
«Эти ракеты у хуситов уже есть. Слухи ходят о четырех штуках. Но кто же правду скажет? И потопить американский авианосец – плевое дело. Пока не топят, дают шанс Байдену убедить Нетаньяху уйти. У Джо получается плохо, сионисту Биби дали три месяца на сворачивание конфликта. Но будут ли столь долго ждать хуситы?»
«Хазин Знает» отмечает, что американцы догадываются, что хуситы собираются делать со своими ракетами, но проверять свои догадки не собираются:
«Обратите внимание, как только прошли слухи, что хуситам кто-то поставил гиперзвуковые ракеты, американский авианосец из Красного моря тут же ушел. Потому что есть у них ракеты гиперзвуковые, нет у них гиперзвуковых ракет, но проверять никто не хочет. Потому что все прекрасно понимают, что если вдруг эти ракеты есть, то очень трудно удержаться от того, чтобы потом рассказывать внукам, правнукам и всем остальным, что именно их дедушка и прадедушка первым потопил американский авианосец. Причем, как это часто бывает, если американский авианосец утонет, то, соответственно, количество людей, пустивших эту гиперзвуковую ракету, будет больше, чем могут, взявшись за руки, окружить этот самый авианосец. Вы же понимаете, как это все устроено. Знаете, в средневековой схоластической науке было такое наблюдение, что если взять сундук, положить в него грязное белье и зерно и закрыть его, то в нем самозарождаются мыши. Все прекрасно понимают, что если на горизонте плавает американский авианосец, а на берегу сидят хуситы, то рано или поздно у них самозародятся гиперзвуковые ракеты. Это настолько всем очевидно, что авианосец решил уйти».
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