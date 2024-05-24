Telegram впервые стал самым популярным приложением у россиян

Telegram впервые стал самым популярным приложением у россиян, свидетельствует аналитика Yota.

Отмечается, что именно на этот мессенджер в 2024 году абоненты чаще всего подключали безлимитный интернет. Вторым по популярности оказался WhatsApp, который был лидером за аналогичный период 2023 года. При этом значительная часть пользователей старше 30 лет отдает предпочтение именно этому приложению.

В WhatsApp появится функция сброса счетчика непрочитанных сообщений

Видеосервис YouTube занял третью строчку.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью газете Financial Times заявил, число пользователей платформы насчитывает 900 млн человек. По данным издания, мессенджер является одним из самых популярных приложений в мире, после внедрения рекламы и премиум-подписки он зарабатывает сотни миллионов долларов.

Также Дуров заявил, ему предлагали продать Telegram за 30 млрд долларов, однако в настоящее время он изучает варианты с выводом мессенджера на IPO, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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