Telegram впервые стал самым популярным приложением у россиян

Видеосервис YouTube занял третью строчку.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью газете Financial Times заявил, число пользователей платформы насчитывает 900 млн человек. По данным издания, мессенджер является одним из самых популярных приложений в мире, после внедрения рекламы и премиум-подписки он зарабатывает сотни миллионов долларов.

Также Дуров заявил, ему предлагали продать Telegram за 30 млрд долларов, однако в настоящее время он изучает варианты с выводом мессенджера на IPO, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

