Telegram восстановил работу мессенджера
После масштабного утреннего сбоя 19 сентября мессенджер Telegram восстановил работу. Количество жалоб пользователей резко снизилось.
По данным Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов, после 12:00 ресурс регистрирует единичные жалобы на работу Telegram.
Официальных комментариев от компании не поступило.
Ранее в субботу стало известно о масштабном сбое в работе мессенджера. Он затронул жителей России, Европы, Южной Америки. Практически все пользователи Telegram жаловались на отсутствие соединения.
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