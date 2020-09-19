Telegram восстановил работу мессенджера

После масштабного утреннего сбоя 19 сентября мессенджер Telegram восстановил работу. Количество жалоб пользователей резко снизилось.

Пользователи жалуются на сбой работы Telegram

По данным Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов, после 12:00 ресурс регистрирует единичные жалобы на работу Telegram.

Официальных комментариев от компании не поступило.

Ранее в субботу стало известно о масштабном сбое в работе мессенджера. Он затронул жителей России, Европы, Южной Америки. Практически все пользователи Telegram жаловались на отсутствие соединения.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МессенджерыTelegramСбой
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