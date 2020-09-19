Пользователи жалуются на свой работы Telegram

Пользователи во всем мире жалуются на сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствует статистика сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

Проблемы с Telegram возникли у большинства пользователей в Белоруссии, Украине и Казахстана, в Сингапуре и Бразилии, а также в европейских странах – Германии, Нидерландах и Италии,

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По данным Downdetector, практически все пользователи Telegram испытывают проблемы с соединением (93%), остальные 6% недовольны тем, что невозможно отправить или получить сообщения. жалуются на то, что не могут подключиться к серверу Telegram.

Ранее сбой в работе мессенджера произошел 30 августа и затронул около десятка стран.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СбойTelegram
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