Пользователи жалуются на свой работы Telegram

Пользователи во всем мире жалуются на сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствует статистика сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

Проблемы с Telegram возникли у большинства пользователей в Белоруссии, Украине и Казахстана, в Сингапуре и Бразилии, а также в европейских странах – Германии, Нидерландах и Италии,