Пользователи жалуются на свой работы Telegram
Пользователи во всем мире жалуются на сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствует статистика сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.
Проблемы с Telegram возникли у большинства пользователей в Белоруссии, Украине и Казахстана, в Сингапуре и Бразилии, а также в европейских странах – Германии, Нидерландах и Италии,
В России больше всего жалоб от пользователей мессенджера Центрального федерального округа
По данным Downdetector, практически все пользователи Telegram испытывают проблемы с соединением (93%), остальные 6% недовольны тем, что невозможно отправить или получить сообщения. жалуются на то, что не могут подключиться к серверу Telegram.
Ранее сбой в работе мессенджера произошел 30 августа и затронул около десятка стран.
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